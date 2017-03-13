Tatar: "Elektrikte ucuzlamanın tek yolu TC'den elektriğin gelmesi"

TC’nin verdiği kaynakların proje uygulamasında tıkanması konusuna değinen Ersin Tatar ihale konusunda sıkıntılar yaşandığını maalesef su projesi konusunda da istenilen noktaya gelinememesinin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

"TC’den gelen suyun denize akması son derece üzücü"

“Türkiye Cumhuriyeti desteği ile asrın projesi hayata geçti. İçme kullanma suyu UBP-DP döneminden sonra akmaya başladı. Ancak tarıma gidecek olan su halen daha yerine gidemiyor. Tarıma gitmesi için hayata geçen bu suyun denize akması üzücüdür. 75 milyon metreküp suyun yarısı içme ve kullanma suyu olarak verilecek diğer kısımının tarıma ayrılacağı söylenmiştir. Tarıma ayrılacak bu suyun boru hatları ve fizibilite çalışmalarının hızla yapılması gerekiyor. Kaliteli ürünün alınması için üreticilere bu suyun gitmesi gerekiyor. Kamu özel ortaklığı ile yapılacak çalışmalarla bu sorunun aşılması gerekiyor”.

"Elektrik fiyatlarının ucuzlamasının tek yolu TC'den elektriğin gelmesidir"

Kamuoyunda tartışılan elektirik fiyatlarının pahalılığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Tatar, elektirik fiyatının ucuzlamasının tek yolunun Türkiye’den elektriğin gelmesi olduğunu belirterek şunları söyledi;

“ Bu yatırımı kimin tarafından yapılacağı gibi elbette önemli noktalar var bu modeli iyi çalışmak gerekiyor. Türkiye’de alternatif kaynaklardan elektrik sağlanıyor bizde ise tek kaynak fuel oil ve en pahalı olan elektrik kullanımına gidiyoruz. Şuanda olan pahalılık ilerleyen dönemlerde giderek artabilir. Bugün elli, ellibeş dolar olan bu fiyatlar yarın herhangi bir sorunda iki katına da çıkabilir. Doğru yatırım projesi ile Türkiye’den KKTC’ye kablo ile elektrik getirilmesi oldukça önemlidir. Akaryakıt yerine kablo ile elektrik gelmesi halinde Elektrik Kurumunun devamlılığı olması gerekyor. Elektrik Kurumu bizim düzenleyicimiz, otoritemiz idarecimizdir.

Kamuoyuna bu uygulamanın yararlı olduğunun anlatılması gerekmektedir. Toplumumuzda stratejik kurumlarımızın verilmemesi gibi hassasiyetler var. Bizlerin yine idarede olacağı alternatif kaynaklardan insanlarımıza daha cazip daha ucuz imkanların sunulması ve bunların üzerinde çalışılması gerekiyor.

"Türkiye'den elektriğin gelmesi stratejik önem taşıyor"

Türkiye ve KKTC arasında ilgili her iki bakanın yaptığı bir ön anlaşma bulunmaktadır. Bu projenin hayata geçmesi stratejik olarak önem taşıyor. Türkiye’nin jeopolitik ve stratejik duruşu açısından da son derece önemlidir.

Rum tarafı Güney’de petrol ve gaz aramaları için bir takım anlaşmalar yapmış ve start vermiştir. Tüm bunlar Türkiye’yi bu bölgeye çağırmaktadır. Türkiye Kıbrıs Türkü ile bu bölgede bir denge oluşturacaktır. Bizlerinde bu denizlerde haklarımız vardır. Doğu Akdenizin kuzeyinde su borularının yanında elektrik kablosunun döşenmesi bu bölgeye vuracağımız bir damgadır. Haklı davamızda bu coğrafyada kendi varlığımızı tüm dünyaya göstermemiz için önemli bir adım olacaktır.

Türkiye’de yapılacak referandumun sonunda da kıbrıs sorunu için etkin adımlar atılacaktır. Türkiye’nin garantörlük konusunda duruşu takdire şayandır.

"Birilerinin çok zengin olduğu birilerinin fakirleştiği ortamda mutluluk olmaz"

Hayat pahalılğı ile ilgili görüşlerini aktaran Tatar, her ailenin ayrı bir enflasyonu olduğunu, genel bir değerlendirme için hem kamu hem özel sektördeki maaşları değerlendirmek gerektiğini, dövizin artmasının sıkıntı yarattığını belirtti.

“Birilerinin çok zengin olduğu diğer yandan birçok kişinin ayın sonunu getiremediği bir ortamda mutluluk olamayacağını düşünüyorum. Maaşlarda artış yaşanması ve dövizin yükselişinin yavaşlaması ile rahatlık sağlanacaktır. Devletin yapması gereken ise kamu reformunu tam anlamıyla gerçekleştirmesidir”.

"UBP Seçime hazır bir partidir"

UBP MYK ve Milletvekilleri ile yaptığımız toplantıda son günlerde yapılan araştırmalar sonucunda UBP’nin birinci parti durumunda olduğunu ve bu dönemi değerlendirmemiz gerektiğini Genel Başkan ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’e aktardık. Ancak şuanda bir seçim ortamına gitmek yerine projeleri tamamlamak ve Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan mali prrotokolü uygulamanın daha yerinde bir karar olduğunda hemfikir olduk. UBP seçime hazır bir partidir.

Diğer partiler adına CTP başta olmak üzere kendi içlerinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Hükümetin başarılı olması için bazı yasaların geçirilmesi ve uygulanmaya konması gerekiyor. Şu anda bir takım ruhu ile ilerleyerek bizlerde görevlerimizi yerine getiriyoruz.

Daha önce parti için bir takım eleştirilerde buldum. Şu anda parti içinde daha çok diyalog halindeyiz . bazı sıkıntılar geçmişte yaşandı. Fakat günü sonunda herşey yolunda gidiyor.

"CTP’nin güvensizlik önergesi koalisyon hükümetini yakınlaştırdı"

CTP tarafından güvensizik önergesi sunulması koalisyon hükümetinin birbirine daha fazla kenetlenmesini sağladı. Yasa çalışmalarının hızlanması istişare içinde hayata geçmesi için bir fırsat yakalamış olduk.

"Türkiye'nin referandum süreci Türkiye için hayırlı olsun"

Türkiye’nin referandum süreci ve referandum sürecinin ardından Tükiye’nin Kıbrıs meslesine nasıl bir etkisi olacağı ile ilgili olarak açıklamalar yapan Tatar,referandum sürecinin Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.

“ Kıbrıs meselesindeTürkiye taviz vermeyeceğini netleştirmiştir. Sn Akıncı’nın Pakistan’a davet edilmesi ve Cumhurbaşkanı düzeyinde kabul görülmesi çok önemli.Ekonomi ve İşbirliği Toplantılarında ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı konuşmada KKTC’nin izolasyonlardan kurtulması Ekonomi ve İşbirliği Teşkilatı içerisinde daha kalıcı yer alması gerktiği gibi açıklamaları birçok ülkede kabul görmemiz için çalışmalarda bulunacağını gösteriyor.