Tatar: "Fatura büyük olabilir"

Mert Özdeş

Erken seçim tartışmalarının ardından kulislerde şimdi de kabine değişikliği iddiaları yankılanıyor. Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, bağımsız milletvekillerine liste sözü verildiğini öne sürdü. Bağımsızlardan birinin bakan olmasının kolay olmayacağını belirten Tatar, bakanlık isimlerinin konuşulduğunu kaydederek, “Kulislerde böyle bir iddia yok. Sadece ‘şu gitsin, bu gelsin’ şeklinde konuşmalar var. Ben bunu doğru bulmuyorum” dedi. Ersin Tatar, bakanlık imkanlarının yeniden seçilmek için kullanılmamasını da istedi.

Diyalog TV’de yayımlanan Odak Noktası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, kabine değişikliğini doğru bulmadığını, partiye de bir faydası olmadığını vurguladı.

“Bakanlık isimleri konuşuluyor, doğru bulmuyorum”

Bakanlık isimlerinin de konuşulduğunu dile getiren Ersin Tatar, “Kulislerde şu gitsin bu gitsin deniyor. Bunu da doğru bulmuyorum” dedi.

Ersin Tatar şunları söyledi: “Sayın Başbakan bir tercih yapmıştır. Son sekiz aydır hükümet iş başındadır. 2017 bütçesi daha yeni geçirildi. Sonuna kadar gidilmeli ve kimin ne kadar başarılı olduğu ortaya çıksın. Şu ana kadar herhangi bir bakanın büyük bir yanlışı mı oldu? Büyük bir gaf mı yaptı veya bir çıkar mı sağladı? Böyle bir şey gündemde yok. Kulislerde böyle bir iddia yok. Sadece ‘şu gitsin, bu gelsin’ şeklinde konuşmalar var. Ben bunu doğru bulmuyorum.

“Vatandaşın bizden beklediği hizmettir”

En geç bir yıl içinde bir seçime gidilecek. Vatandaş hizmet bekliyor. Bakan değişecek, müsteşarı, müdürü değişecek. Sağını solunu öğrenene kadar nasıl hizmet verecek?”

“Başbakanı sıkıntıya sokuyor”

Bakanlık beklentisi olmadığını belirten Tatar, söylentilerin Başbakan’ı sıkıntıya soktuğunu da kaydederek, bu gibi tartışmaların uzatılmaması gerektiğini kaydetti. Ersin Tatar: “Açık ve net söylüyorum. Benim böyle bir beklentim yok. Şu anda bunun gündemde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Nihayetinde son kararı Başbakan verir ama bu gibi söylemler Başbakanı da sıkıntıya sokuyor. Görevden gideceği konuşulan Bakan ve ekibinin motivasyonu düşer, performansı düşer. Şu anda buna hiç gerek yok. UBP’ye hiç faydası olmaz. Bu tartışma uzamamalı. Uzadıkça parti yıpranıyor” dedi.

“Bakan-vekil ayrımı doğru değil”

UBP Milletvekili Ersin Tatar, bakanların görevlerini layıkıyla yapmaları gerektiğinin altını çizerek, bakanlık imkanlarının seçilmek için kullanılmamasını istedi. Tatar şöyle dedi:

“Bakanlar kadar vekillerin de üzerinde çok büyük yük ve görev vardır. Biz milletvekillerinin de katkıları küçümsenemez. Hep birlikte bu gemideyiz. Parti de insanım da bunu bilmeli. Hepimiz eş değerdir. Bakanın bize göre büyük bir üstünlüğü yoktur. Haddimi aşmak istemem ama bakanlar da görevlerini laikiyle yerine getirmeli. Tüm memleket hizmet bekliyor. Önümüzdeki seçimde başarı oranı büyük ölçüce bakanlarımızın performansına bağlı olarak ortaya çıkacaktır. O yüzden çok özenle çalışmalarını sürdürmelerinde yarar vardır.

“Tek başımıza iktidar olacağız diyemem”

‘Ben Bakanım. Bütün Bakanlık imkanlarını seçimi kazanmak için kullanayım’ diye bir şey olamaz. Başbakan da sınavdan geçiyor. İlk kez Başbakan oldu. Memleketin bütün sıkıntılarının üzerine bir de koalisyon ortaklığı. Ancak bu fırsatı değerlendirmek durumundadır. Bu fırsat bir daha kolay kolay gelmeyebilir. Bu kadar çok parti var. Ben tek başımıza iktidar olacağız diyemem.”

“Fatura büyük olabilir”

Bağımsız milletvekillerine liste sözü verildiğini de savunan Tatar, bazı şahısların yapacağı kişisel yanlışlıkların çok büyük faturası olacağı uyarısında bulundu. Bağımsızlardan birinin bakan olmasının kolay olmayacağını belirten Tatar, şunları söyledi: “27 kişilik bir destek, memleket için büyük fırsattır. Ancak bazı şahısların yapacağı kişisel yanlışlıkları bu büyük fırsata çok büyük faturası olur. O yüzden bu tarihi sorumluluk çok iyi değerlendirilmeli. Bu arkadaşlar parti meclisi toplantılarına sık sık geliyorlar. O dört kişiden ikisi olmasa bu hükümet devam edemez. Bu kritik sayıda destekleri fevkalade önemli. Konuşmalara bakıldığında kendilerine söz verildi diye düşünüyorum. En azından parti içi ön seçime girerler ve orada listeye girme şansı yakalayabilirler.

Seçime kadar bir kabine değişikliğinde Bağımsızlardan bir ismin Bakan olması bence parti içinde kolay bir olay değil.”