Tatar: "Güney'de belli bir miktarın üzerinde ev alanlara vatandaşlık veriliyor"

Gözde Süreç Sarı

UBP Milletvekili Ersin Tatar ise, son ekonomik gelişmelere yönelik bir konuşma yaptı.

UBP Milletvekili Ersin Tatar güncel konuşmasında, küçük bir ekonomiye sahip KKTC’de ekonomiye yön verecek, yatırımların önünü açacak makro projelerden yoksun olunduğunu dile getirdi.

Ülke ekonomisinin küçük olduğunu bunu en iyi şekilde yönetmek gerektiğini söyleyen Tatar, kısır çekişmelerin yanlış olduğunu kaydetti.

Güney’de alınan Enosis plebisitiyle ilgili kararı da eleştiren Tatar, Rum lider Anastasiadis’in bu kararın meclisten geçmesine engel olmaya çalışabileceğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın tavrının doğru olduğunu ve sonuna kadar desteklediğini belirtti.

Halkın Güzelyurt’un verilmeyeceğine inanmasıyla oradaki ekonominin canlanmaya başladığını ifade eden Tatar, KKTC’nin her karış toprağına sahip çıkmak gerektiğini ve bunun için çalışacaklarını kaydetti.

Tatar, KKTC topraklarına sahip çıkılmasının önemine değindiği konuşmasında, Güney’de belli bir miktarın üzerinde ev alanlara vatandaşlık verildiğini söyledi.

Tatar, vatandaşların çoğunluğunun borçlanarak araba almasının ve uzun yıllar döviz zerinden taksit ödemesinin de yanlış olduğuna işaret ederek, bunun ülke ekonomisine olumsuz etkileri olduğunu söyledi.