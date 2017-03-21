Tatar: "Maliye'de büyük miktarda kaçak var"

TÖRE

UBP Milletvekili Zorlu Töre, “İnanç, İman ve Çanakkale Zaferi” konulu güncel konuşma yaptı.

Töre, ülkeye, vatana, millete sahip çıkmanın, şehitleri anmanın herkesin görevi olduğunu kaydederek, Çanakkale Zaferi’nin hem anma hem kutlama olduğunu belirtti. Töre, KKTC’de düzenlenen ve katıldığı etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Şehit ve gazilerine sahip çıkmayan bir ülkenin var olamayacağını dile getiren Töre, Çanakkale Zaferiyle ilgili tarihi bilgiler aktardı.

Töre, Çanakkale Şehitleriyle ilgili Mehmet Akif’in şiirini okuyarak konuşmasını tamamladı.

ERSİN TATAR

UBP Milletvekilli Ersin Tatar “Son Ekonomik Gelişmeler”le ilgili güncel konuşma yaptı.

Tatar, ilk olarak sabah Meclis Genel Kurulu’nda konuşulan Ercan Havalimanıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tatar, Ercan Havalimanı’nın çok önemli bir proje ve zor bir ihale olduğunu ifade ederek, ihalenin teknik ayrıntılarıyla ilgili bilgi verdi. Birtakım gecikmeler nedeniyle projenin 4 yılda tamamlanamadığını ancak gelir paylaşımının başladığını ifade eden Tatar, ilk ödemenin nisan ayında yapılacağını söyledi.

Seyrüsefer konuşunun da çok önemli olduğunu ve hükümete bu konuda mali disiplini sağlama noktasında büyük görevler düştüğünü ifade eden Tatar, maliye bakanının yaptığı konuşmada büyük miktarda “kaçak” olduğunu açıkladığını ve bunun kamuoyuna duyurma konusunda basına büyük görevler düştüğünü kaydetti.

Tatar, ülkede soygun yapanlar varsa bunun üstüne gidilmesi ve kimsenin yaptığının yanına kalmamasını istedi.

Devlet inandırıcılığının olmadığı durumlarda ekonominin büyüyemeyeceğini, kimseye haksız kazanç sağlayacak yolun açılmaması gerektiğini belirten Tatar, devlette ciddi yanlışlıklar ve göz yummalar olması durumunda tüm sistemin zarar göreceğini söyledi.

Tatar, yönetenlere güven olduğu noktada ekonominin büyümesi için herkesin elinden geleni yapacağını da vurguladı.

Genel Kurul yazılı ve sözlü soruların ardından bugünkü çalışmalarını tamamladı. Meclis Genel Kurulu 27 Mart Pazartesi günü toplanacak.