Tatar: "TL'nin düşmesi avantaj"

Deniz Abidin

Maliye Eski Bakanı ve UBP Milletvekili Ersin Tatar, Türk Lirasının (TL) değer kaybetmesinin olumlu tarafları olduğuna dikkat çekerek, “TL’nin düşmesi Güney’den yapılan alışveriş oranını düşürüyor. Böylelikle KKTC’nin daha avantajlı hale geliyor” dedi.

Tatar, “Bunun karşılanması bu kadar kolay değil. Ancak netice itibariyle bir çalışma lazım. Serdar Denktaş, durulsun, bir çalışma yapacağız dedi. Ben yapılacağına inanıyorum. Bugün döviz düşüşe geçti. Başbakanlık diğer kurumlarla birlikte bir durum değerlendirmesi yapılması gerekir” diye konuştu.

Meclis Eski Başkanı İsmail Bozkurt da ülkenin ekonomik yönden kötüye doğru gitmekte olduğuna vurgu yaparak, “tedbir alınıyor mu alınmıyor mu belli değil” diyerek, “yaprak dahi kıpırdamıyor” dedi.

Bozkurt, insanların kendi içine kapandıklarını ifade ederek, bunun ekonomiye yansıdığını söyledi. Bozkurt, Kıbrıs müzakereleri açısından değerlendirildiğinde ise insanların tedirgin olduğunu kaydetti.

Maliye Eski Bakanı, UBP Milletvekili Ersin Tatar, ülkeyi olumsuz etkileyen döviz kurunun yavaş yavaş durulduğunu belirterek, durulmanın ardından bazı önlemlerin alınabileceğini söyledi. Tatar, tapuda ve gümrükte bazı önlemlerin alınabileceğinin altını çizerek, bunun büyük ölçüde vatandaşı rahatlatabilecek düzeyde bir fayda sağlamayacağını belirtti. Tatar, esas meselenin ürünün maliyeti olduğunu söyleyerek, önemli olanın malın vergisinin alınmasındaki kurun sabitlenmesi olduğunu kaydetti. Tatar, örneğin, verginin yüzde 10 olması durumunda maliyetin yüzde 10’unu etkileyeceğini belirtti.

“Artan gelir karşılanmalı”

“Bu konu çok marjinaldir” diyen Tatar, Türk Lirası’nın bugün itibarıyla büyük darbe aldığını söyledi. Tatar, hükümetin hayat pahalılığını verdiğini, verirken her yüzde bir puan daha fazla verdiğinde devlete 20 milyon üzerinde bir gelir geldiğini işaret ederek, kur artışından dolayı artan gelirin de karşılanması gerektiğini vurguladı.

“Çalışma yapılması şart”

Tatar, şöyle devam etti, “Bunun karşılanması bu kadar kolay değil. Ancak netice itibariyle bir çalışma lazım. Serdar Denktaş, durulsun, bir çalışma yapacağız dedi. Ben yapılacağına inanıyorum. Bugün döviz düşüşe geçti. Başbakanlık, Ekonomik Koordinasyon Komitesi, Maliye, Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Esnaf ve Zaanatkarlarla birlikte bir durum değerlendirmesi yapılması gerekir”

“Olumlu tarafları da var”

Tatar, Türkiye ile ilgili ekonomik protokolün süratle hayata geçmesinde fayda olduğunu belirterek, böylece Türkiye’den para akışının hem yatırımlara hem de reform yönünden çeşitli kalemlere harcanacağını kaydetti. “Başka çıkış yolu yok” diyen Tatar, kurlar bu şekilde yüksek olduğunda KKTC’nin daha avantajlı hale geldiğini söyledi. Tatar, diğer ülkelerden gelen insanların burayı daha ucuz bulduğuna dikkat çekerek, pazarlamanın daha iyi yapılabileceğini kaydetti.

“Güney’e yapılan alışveriş oranı düştü”

Tatar, “Bu da daha fazla turist, daha fazla öğrenci demektir. Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin buradan ev alması kolaylaşabilir. Ülkelerde kurun arada sırada bu şekilde değer kazanması ve Türk Lirasının değer kaybetmesi rekabet gücümüzü artırır. Döviz böyle olunca yapısal bozukluktan dolayı yüksek maliyetler bir ölçüde avantajlı duruma gelir” diye konuştu.

Tatar, dövizin yükselmesinden dolayı vatandaşın alım gücünün düştüğünü ifade ederek, KKTC’nin daha da ucuzlamasının Güney’e yapılan alışveriş oranını düşürdüğünü söyledi. Tatar, bu durumun ihracatı artırdığına vurgu yaparak, olumlu taraflarının da olduğuna dikkat çekti.