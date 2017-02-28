Tatil için geldiler, canlarından oluyordular!

Suna Erden

İkisi de motosiklet tutkunu olan yakın arkadaşlar 34 yaşındaki Onur Girti ile 34 yaşındaki Adem Yaran tatil için geldikleri KKTC’de kaza yaptı. Motosiklet ile ülkeye gelen iki arkadaş Çayırova- Bafra anayolu üzerinde dün sabah meydana gelen kazada yaralandı. Onur Girti yönetimindeki motosiklette yolcu olan Adem Yaran ağır yaralanırken, Girti ise hafif yaralandı. Adem Yaran, önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, ardından ailesinin isteği ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Onur Girti ile kazaya karışan 66 yaşındaki araç sürücüsü Ayşe Rıylı ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet Yaran ile Onur Girti’nin kazadan iki saat önce İstanbul plakalı motosikletle ülkeye giriş yaptıkları öğrenildi.

DİKKATSİZ SÜRÜŞ YAPTILAR

Çayırova- Bafra anayolu üzerinde yaşanan kaza dün sabah saat 10.45 sıralarında Onur Girti’nin yönetimindeki 34 VT 2985 plakalı motosiklet ile Bafra istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja geldiğinde yolun sağına geçip, o esnada karşı istikametten gelen Ayşe Rıylı (K-66) yönetimindeki BS 585 plakalı salon araçla çarpışması sonucu gerçekleşti. Kaza sonucu 34 VT 2985 plakalı motosiklet sürücüsü Onur Girti ve motosiklette yolcu olarak bulunan Adem Yaran ağır, BS 585 plakalı salon araç sürücüsü Ayşe Rıylı ise hafif yaralanarak, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi olan Adem Yaran, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralılar ise Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alındı. Kaza sonucu alev alan motosiklet tamamen yandı.