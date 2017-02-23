Tatile diye geldiler, kodese gittiler

Evrim Kamalı

Ülkemize tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile 2 günlük kaçamak için gelen 29 yaşındaki Songül Çam ve 34 yaşındaki Yusuf Ulutaş, narkotik detektör köpeği Cindy’e yakalandılar. Tutuklanan zanlılar dün tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlılar Songül Çam ve Yusuf Ulutaş’ın 21 Şubat tarihinde saat 16.00 raddelerinde ülkemize Ercan Havaalanı’ndan giriş yapmak isterken Narkotik detektör köpeği Cindy’i fark etmeleri üzerine zanlı Çam tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi tuvalete giderek attığını söyledi. Polis zanlının daha sonra muhaceret işlemlerini yaptırmak için arkadaşı Ulutaş ile beklediği sırada detektör köpeği Cindy’e yakalandığını ve üzerilerinde yapılan aramada bir şey bulunmadığını ancak zanlı Songül Çam’ın tasarrufundaki maddeyi tuvalete gidip çöpe attığı beyanında bulunduğunu belirtti. Polis memuru Sevinç zanlının uyuşturucu maddeyi attığı yeri gösterdiğini ve emare olarak alındığını. Zanlılarında suç üstü hali yakalandığını ifade etti. Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini ancak başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını yaklaşık 5 gram olan hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini belirterek zanlıların ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.