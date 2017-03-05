Tatlısu Ot Kültür Festivali gerçekleştirildi

İbrahim Diran

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, her ne pahasına olursa olsun bir çözüm planına onay verilemeyeceğini, Kıbrıs Türk halkının haklarını, eşitliğini, güvenliğini ve özgürlüğünü koruyacak bir yolda devam edebileceklerini söyledi.

Yaban otlardan yapılan yemeklerin tanıtıldığı, otların satışının yapıldığı Tatlısu Ot Kültür Festivali’nin ikincisi başladı. Festivalin açılış törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı ve bazı milletvekilleri ile belediye başkanları da katıldı. Festival akşama kadar devam edecek.

Açılışta yaptığı konuşmada Mustafa Akıncı, hem doğanın korunamadığına, hem de Kıbrıs sorununda yaşanan sıkıntıya değindi.

AKINCI: “ÇEVRE ÇOK KİRLETİLDİ, DOĞAL ZENGİNLİKLER TAHRİP EDİLDİ”

Festivalin isminin kendisinde sağlıklı beslenmeyi, doğayı korumayı çağrıştırdığını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkede çevrenin ve doğal varlıkların yeterince korunamadığını, çevrenin çok kirletildiğini ve doğal zenginliklerin tahrip edildiğini kaydetti. Bu gibi festivallerin çevre bilincinin yerleşmesinde önemli olduğunu kaydeden Akıncı, derelere müdahale edilmesiyle şiddetli yağışlardan dolayı yaşanan su baskınlarını da örnek gösterdi.

Bu gibi festivallerin, üreticilerin üretim gücünün arttırılması gerektiğini de hatırlatması açısından önemli olduğunu kaydeden Akıncı, Kıbrıs’ın en büyük zenginliğinin doğası ve kültürü olduğunu, bunu yok etmeye kimsenin hakkı olmadığını, doğal ve kültürel zenginlikleri gelecek nesillere aktarmanın bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Akıncı, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’ın örnek alınması gereken çalışmalar yapan bir belediye başkanı olduğunu söyledi ve tebrik etti.

KIBRIS MÜZAKERELERİ

Kıbrıs müzakerelerine de değinen Akıncı, müzakerelerin inişli ve çıkışlı olduğunu, Kıbrıs Türk halkının, güvenlik, eşitlik ve huzur içerisinde olabileceği bir durumu yaratmak için çalıştığını kaydetti.

Akıncı, “Eşitlik içinde yaşayacağımız bir çözüm fikrinden vazgeçmiş değiliz, ancak bunu her ne pahasına olursa olsun yapacak da değiliz. Haklarımızı, eşitliğimizi, güvenlik ve özgürlüğümüzü koruyarak bu yolda ilerleyeceğiz. Bu günlerde yaşanan sıkıntı işte tam da bu nedenlerdendir. Buna, gelecek açısından gördüğümüz tehdit nedeniyle bu günlerde sesimizi fazla yükselttik” dedi.

1950’de yapılan ENOSİS plebisitinin Güney Kıbrıs’taki okullarda anılması yönündeki Rum Meclisinin kararına da değinen Akıncı, bu konuda Rum toplumunda da ses çıkarıldığını, bunun Rum Meclisinde düzeltilmesi ile müzakerelere devam edilebileceğini söyledi.

Kıbrıs Türk Halkının evinin içini düzeltmek için var gücü ile çalışmaya devam etmesi gerektiğini belirten Akıncı, “Kendi evimizin içini toparladıkça, daha iyi daha güzele gittikçe, olası bir çözümde de daha güçlü olacağız, olası bir çözümde ayakları yere daha sağlam basan bir şekilde müzakerelerde yerimizi alabileceğiz” dedi.

ATAOĞLU:”KÜLTÜRÜN UNUTULMAMASI ADINA ÖNEMLİ”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, yerel kültürlerin unutulmaması ve yeniden canlandırılması için festivaller düzenlenmesinin önemini vurguladı ve katkı koyan tüm kesimlere teşekkür etti.

ERHÜRMAN:”BİR KARAR VERME ZAMANI GELDİ”

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, geçmiş nesillerin otlardan son derece lezzetli ve faydalı bir yemek kültürü yarattığını ve miras olarak bıraktığını kaydetti.

Bir karar verme zamanı geldiğini belirten Erhürman, turistlere sunulabilecek kültürel, tarihi ve doğal varlıklar dururken, KKTC’nin tanıtımında kumar ve gece kulübü iddialarının mı; yoksa doğa, tarihi ve kültürünün mü öne çıkartılması konusunda karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Erhürman, “Bunlar bir kez daha düşünmenin, silkinip kendimize gelmenin işaretleridir”dedi.

ORÇAN

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da yaptığı konuşmada, festivalin ana temasının doğadan beslenmeyi teşvik etmek olduğunu, festival ismi konusunda bazen eleştiriler aldıklarını ancak “ot”isminin dikkat çekme amacıyla kullanıldığını kaydetti.

Bugün tüketilen gıdalarda pek çok kimyasalların kullanıldığını belirten Orçan, festivalin doğadan beslenmeyi ve doğaya yeniden dönüşü teşvik etmek amacıyla düzenlendiğini kaydetti.