Tatlısu Ot Kültür Festivali yapıldı

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, gelecek nesilleri kimyasallarla beslemek yerine doğanın bahşettiği güzelliklerden yararlanmasını sağlama hedefiyle düzenledikleri festivalle doğadan beslenmeyi teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikir Ataoğlu da, kültürün unutulmaması ve yeniden canlandırılması için düzenlenen festivale katkı koyanlara teşekkür etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da, eskiden söz konusu otlardan çok lezzetli ve sağlıklı yemekler yapıldığını anımsattı.

Turistlere sunulacak o kadar güzellikler varken kumar ve gece kulüplerinin ön plana çıkarılmaması gerektiğini söyleyen Erhürman, “şimdi düğmeye basma zamanıdır üretme zamanı, biz buyuz deme zamanıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da konuşmasında sağlıklı beslenmenin önemine değinerek bunun için daha az et daha çok ot tüketilmesi gerektiğini kaydetti.

Festivalin adının kendisine sağlıklı beslenmenin yanı sıra doğayı korumayı çağrıştırdığını söyleyen Akıncı, “doğanın bize bahşettiklerini gördükçe anladıkça onu korumanın ona saygı göstermenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz, çevremizi çok kirletiyoruz, doğamızı çok tahrip ediyoruz hem doğal çevremizi hem de tarihi mirasımızı yeterince koruyamıyoruz” dedi.

Böylesi festivallerin çevre bilincini de arttırdığını kaydeden Akıncı, doğayı koruyup ona saygı göstermezsek doğanın insanlara küseceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bakınız dere yataklarını doldurduğumuzdan dolayı çok ciddi bir yağmur yağdığında seller basıyor. Bunun nedeni doğaya gereken saygıyı göstermemektendir” dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Akıncı ve beraberindekiler festivali gezerek otlardan yapılan yemeklerin tadına baktılar.

Festivalde, kaval dinletisi, ilizyon gösterisi ve halk dansları oyunları da yer aldı.