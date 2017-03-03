Tavlacıları korkuttu

Onur Ulağ

Başkent Lefkoşa’ya bağlı Göçmenköy dün öğle saatlerinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen ilginç trafik kazasında bölgedeki bir kahvehanede oturanlar büyük tehlike atlattı.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Söğüde Karagözlü yönetimindeki KD 815Z plakalı kiralık araç, Göçmenköy’deki trafik ışıklarına geldiğinde, tarafına yanan kırmızı ışığa aldırmadan yoluna devam etmek istedi ve bu esnada normal yolunda seyreden Ali Rıza Üstünel yönetimindeki HL 783 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Söğüde Karagözlü yönetimindeki KD 815Z plakalı araç yol kenarında faaliyet gösteren kahvehanenin korkuluklarına çarparak durabildi. Kaza sonucu şans eseri iki sürücü de yara almadan kurtuldu.

Kahvedekiler çok korktu…

Olay esnasında kahvehanenin önünde oturan ve sıcak bir bahar gününde kahvelerini yudumlayan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Diyalog muhabirine konuşan bir görgü tanığı, “Biz kahvede oturduk tavla oynuyorduk, aniden bir çarpışma sesi duyduk. Kafamızı çevirdik ve üzerimize doğru gelen arabayı gördük. Büyük korku yaşadık. Allah’tan araba korkuluklara çarptı ve durdu. Canımıza zarar gelmedi ama her gün sohbet ettiğimiz kahvenin korkulukları zarar gördü. Umarım sürücü veya sigorta zararı karşılar” dedi.