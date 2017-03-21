Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

Türkiyeli Gazeteci Tayfun Talipoğlu, İzmir'de tedavi altına alındığı hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Talipoğlu'nun Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinde fenalaşması üzerine yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık görevlilerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Talipoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kars'ta 1962 yılında dünyaya gelen Tayfun Talipoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Gazeteciliğe muhabirlikle başlayan Talipoğlu'nun "Bamteli" adlı programı 1995'ten itibaren bazı televizyon kanallarında yayınlandı. Köşe yazarlığı da yapan Talipoğlu'nun, kaleme aldığı kitapların yanı sıra şiir ve türkü albümleri bulunuyor.