Tayland'da Sevgililer Günü'nde kadınlara doğum öncesi vitamini

Tayland hükümeti 14 Şubat'ta ülkede giderek düşen doğum oranlarını arttırmak için anne adaylarına 'çok sihirli vitaminler' olarak nitelediği paketleri dağıtıyor.

Başkent Bangkok sokaklarında dolaşan görevliler 1 milyon baht (25 bin dolar) değerindeki folik asit ve demir içeren vitaminleri kalp şeklindeki kutularda 20-34 yaş arası kadınlara hediye ediyor.

Hükümet projesini de 'Al yanaklı Taylandlı kadınların çok sihirli vitaminler kullanarak ülke için çocuk sahibi olmaları kampanyası' olarak adlandırıyor.

'TAYLANDLILARIN YAŞAM TARZI DEĞİŞİYOR'

Sağlık Bakanlığı Direktörü Wachira Pengjuntr proje hakkında yaptığı açıklamada "Taylandlıların yaşam tarzı değişiyor. Kadınlar artık yüksek eğitim alıyor ve yeni nesil bekar olmaya daha fazla değer veriyor" dedi.

Tayland nüfusunun 1970'ten bu yana yüzde 2.7 büyüdüğünü, 2015'te ise sadece yüzde 0.4 oranında arttığını belirten yetkili "Bu eğilim devam ederse yıllık nüfus büyüme oranı 10 yıl içinde yüzde 0'a düşecek" diye konuştu.

Dünya Bankası 2015 verilerine göre, Tayland'ın nüfusu 67 milyon 959 bin 359.