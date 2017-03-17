Tayvan'dan Çin'e karşı 'hayalet uçak'lı önlem

Tayvan yetkilileri, Çin tehdidinin arttığını savunarak hava kuvvetlerini gözden geçirme ve yenileme kararı aldıklarını, ABD'den hayalet uçak satın almak istediklerini açıkladı.

Tayvan Savunma Bakanlığı yetkilileri, "artan Çin tehdidine" karşı F-16 savaş uçaklarını geliştireceklerini ve ABD'den son model hayalet uçak satın almak istediklerini belirtti.

Savunma Bakanı Fıng Shih-kuan, "Tayvan, hava ve deniz tehditlerine karşı pahalı olmayan ancak etkili asimetrik savaş tekniklerine odaklanmış durumda." dedi.

Tayvan hava kuvvetlerinin 160 kilometre genişliğindeki Tayvan Boğazı'ndan Çin'i vurma kapasitesine sahip olduğunu savunan askeri yetkililer, bin 300 kilometre uzaklıktaki Çin üslerini de vurabileceklerini iddia etti.

ÇİN HAYALET UÇAĞINI GEÇEN HAFTA ENVANTERİNE EKLEMİŞTİ

Çin, geçen hafta radara yakalanmayan 5. nesil savaş uçağı J-20'nin ordu envanterine alınarak aktif kullanıma girdiğini duyurmuştu.

İlk test uçuşunu 2011’de yapan hayalet uçağın kısa ve uzun menzilli füze taşıma kabiliyeti bulunuyor. Ülkenin tamamen yerli üretimi hayalet uçağı J-20, geçen yıl kasım ayında düzenlenen Cuhay Havacılık Fuarı’nda gösteri uçuşu yapmıştı.

Çin’in J-20 ve J-31, ABD’nin F-22 ve F-35, Rusya’nın T-50 savaş uçakları, dünyada radara yakalanmayan uçaklar kategorisinde yer alıyor.

GÜVENLİK RAPORUNDA "ÇİN TEHDİDİ" VURGUSU

Diğer yandan Tayvan, genel güvenlik durumuna ilişkin dün açıkladığı bir raporda Çin tehdidine dikkati çekmiş, adanın askeri ve savunma kapasitesinin geliştirileceğini duyurmuştu.

Tayvan, savunma harcamasını bu yıl yüzde 1 artırarak 11,4 milyar dolara çıkarmıştı. Çin ise bu yılın savunma bütçesinde yüzde 7 artış yapılacağını belirterek 152 milyar dolar ayıracağını açıklamıştı.

Raporda, Tayvan'ın "Çin tehdidi" vurgusu dikkati çekerken, gelecek yıl gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 3'ünü savunmaya ayıracağı ve bunun 1999'dan bu yana savunmaya ayrılan en yüksek oran olduğu duyuruldu.

Tayvan'ın hem havadan hem denizden tehdit altında olduğu savunulan raporda, Çin'in "adaya doğrulttuğu füzelerin tehdit algısını artırdığı" kaydedildi. Tayvan ile Çin arasında bir çatışma olması durumunda, Çin'in ilk hedefinin "çeşitli askeri yollar kullanarak" Tayvan'ı kuşatma altına almak olacağı iddia edildi.

ABD'nin bölgede nasıl bir politika izleyeceğine ilişkin belirsizlik, Japonya'nın artan askeri kapasitesi ve Güney Çin Denizi'nde olası bir kriz, raporda ele alınan diğer konular arasında yer aldı.

Tayvan'a silah satan ABD'nin 1979 yılında imzalanan bir kanun uyarınca adayı koruma yükümlülüğü bulunuyor.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti. Tayvan'ı sadece 22 ülke tanıyor.