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TC Başbakanı Yıldırım Eide'yi kabul etti

TC Başbakanı Yıldırım Eide'yi kabul etti

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile görüştü.

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Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile görüştü.

Başbakan Yıldırım ile Eide arasında Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Twitter hesabından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'yi kabul ederek, Kıbrıs konusunda gelinen aşama ve önümüzdeki süreci değerlendirdiklerini duyurdu ve görüşmeden fotoğraf da paylaştı.

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