TC Başbakanı Yıldırım, işaret diliyle 'Evet' çağrısı yaptı
TC Başbakanı Binali Yıldırım, işaret dili yoluyla engelli vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasında 'evet' demeleri yönünde davette bulundu.
TC Başbakanı Binali Yıldırım, işaret dili yoluyla engelli vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasında 'evet' demeleri yönünde davette bulundu.
07 Mart 2017 Salı 12:52
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