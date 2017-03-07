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  3. TC Başbakanı Yıldırım, işaret diliyle 'Evet' çağrısı yaptı

TC Başbakanı Yıldırım, işaret diliyle 'Evet' çağrısı yaptı

TC Başbakanı Binali Yıldırım, işaret dili yoluyla engelli vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasında 'evet' demeleri yönünde davette bulundu.

TC Başbakanı Binali Yıldırım, işaret dili yoluyla engelli vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasında 'evet' demeleri yönünde davette bulundu.

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