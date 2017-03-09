TC Başbakanı Yıldırım KKTC’de

Türkiye Başbakan Binali Yıldırım bugün saat 14.30’da özel uçak TUR ile KKTC’ye geldi.

Binali Yıldırım'ı, Ercan Havalimanı'nda, Başbakanı Hüseyin Özgürgün karşıladı. Eşinin yurt dışında programı olması nedeniyle Başbakan Özgürgün’e annesi Tangör Özgürgün eşlik etti.

Yıldırım’a eşlik eden heyette, eşi Semiha Yıldırım, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TC Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, TC Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun yer alıyor.

Ercan’da TC Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KTBK Komutanı Korgeneral Ömer Paç, GKK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı milletvekilleri ve bürokratlar hazır bulundu.

BU AKŞAM MİTİNGE KATILACAK

TC Başbakanı Binali Yıldırım, Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumu öncesinde başlatılan evet kampanyası çerçevesinde bu akşam Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek toplantıya katılacak.

Binali Yıldırım bugün sırasıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ile görüşecek.

Binali Yıldırım ve beraberindeki heyetin saat 21.30’da adadan ayrılması bekleniyor.