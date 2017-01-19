TC Büyükelçisi Kanbay Talat’ı ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ı ziyaret ederek 15 Temmuz darbe girişimi anısına hazırlanan ve terörizmin insanlığa karşı bir suç olduğunu vurgulayan yeni yıl kartını sundu.

2. Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı darbe girişimi yanı sıra bölgesel sorunlar ve Kıbrıs sorunu ele alındı.

Cenevre’de yaşananların da değerlendirildiği görüşmede Kıbrıs sorununun bundan sonraki muhtemel seyri ile ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu.