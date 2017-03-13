TC İçişleri Bakanı: "Kılıçdaroğlu FETÖ'nün esiridir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Kılıçdaroğlu FETÖ'nün esiridir" sözlerini kullandı. "Bu Kılıçdaroğlu’nu kim genel başkan yaptı? Peki kaseti kim yaptı? Peki Kılıçdaroğlu kiminle beraber bugün?" diyen Soylu, "Kılıçdaroğlu esirdir, FETÖ’nün elinde. Bunu bilesiniz. Kılıçdaroğlu, Fetö’nün elinde esirdir. Tam anlamıyla beraber esirdir. İsterse, Kılıçdaroğlu merak ediyorsa gelsin ben ona belgeleriyele beraber nasıl FETÖ’nün elinde olduğunu, nasıl FETÖ’nün kumpas kurduğunu, nasıl FETÖ’nün orada genel başkan değiştirdiğini, gelsin anlatalım" diye konuştu.

Soylu, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Genç Kürsü" programında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattı.

Soylu şöyle konuştu:

"Siyaseti bırakmıştım. Cumhurbaşkanımız beni çağırdı, konuştuk. Bana şunu söyledi: 'Önümüzdeki 5-6 yıl, bu ülke ve coğrafya için çok zor olacak. Ortadoğu'yu çok karıştıracaklar. Türkiye'nin üzerine daha fazla gelecekler.' Bana şunu söylemedi: 'Ben iktidardayım, Türkiye'nin en kuvvetli adamıyım. Seni de iktidar partisine davet ediyorum' demedi. 'Elini taşın altına koyman lazım' dedi. Siyasete girmek istemediğimi, talimat verirse dışarıdan destek verebileceğimi söyledim. Dedi ki 'Süleyman Bey, o kadar zor durumda ki memleket, elini taşın altına koy.' Eğer Gezi olaylarında koca yürekli bu adamla, 17-25 Aralık darbesinde milletin sevgilisi bu adamla birlikte olmamış olsaydım, 15 Temmuz'da bu milletin özgürlüğü adına göstermiş olduğu o büyük cesarette onunla birlikte olmasaydık, bilmenizi istiyorum ki anamın emzirdiği süt bana helal olmazdı."



"Acaba yeniden bir 15 Temmuz, 1980 darbesi ve 28 Şubatlar gelecek mi? diye arkamıza dönüp bakmaktan yorulduk. Artık önümüze, geleceğe, yarınlara bakmak istiyoruz. Umutla beraber, hedeflerimize, iddialarımıza koşmak istiyoruz." diye konuştu. Yerli uyduların terörle mücadelede önemli bir işlev gördüğünü aktaran Soylu, "Şimdi uydularımız milli olduğu için ne kadar istifade ediyoruz bilseniz. Bu uydulara ecinniler karışmadığı için, iyi saatte olsunlar karışmadığı için, oradan doğru bilgileri alıyor ve teröristlerin canına okuyoruz." dedi.

Bakan Soylu, Başakşehir'deki programının ardından, Grand Cevahir Otel'de düzenlenen "Dostlarla referandum buluşması" toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör

Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlatan Soylu, "Üzerimizden uçaklar geçiyordu. Çankaya Köşkü'ne girdiğimizde, Allah sanki üzerimizden korkuyu almıştı. Oradaki polis arkadaşlara şunu dedim: 'Buraya canlı olarak kimseyi sokmayacaksınız. Burayı canlı olarak kimseye teslim etmeyeceksiniz.' dedim"

"Kılıçdaroğlu FETÖ'nün esiridir"

"Bu Kılıçdaroğlu’nu kim genel başkan yaptı? Peki kaseti kim yaptı? Peki Kılıçdaroğlu kiminle beraber bugün? Kılıçdaroğlu esirdir, FETÖ’nün elinde. Bunu bilesiniz. Kılıçdaroğlu, Fetö’nün elinde esirdir. Tam anlamıyla beraber esirdir. İsterse, Kılıçdaroğlu merak ediyorsa gelsin ben ona belgeleriyele beraber nasıl FETÖ’nün elinde olduğunu, nasıl FETÖ’nün kumpas kurduğunu, nasıl FETÖ’nün orada genel başkan değiştirdiğini, gelsin anlatalım"