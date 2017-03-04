TCEP, Güney’deki örgütler 8 Mart’ta ortak etkinlik düzenleyecek

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu ile Güney Kıbrıs’tan bazı örgütler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ortak yürüyüş ve miting düzenleyecek.

“Kadınların Emeği Barışı Koruyacak” sloganıyla Çarşamba günü saat 17.15’te Dereboyu’ndaki çemberden Ledra Palas bölgesine yürüyüş düzenlenecek. Saat 18.30’da ise Dayanışma Evi önünde ortak miting gerçekleştirilecek.

Etkinliği duyurmak ve davet amacıyla bugün ara bölgedeki Fullbright binasında basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu adına Mesarya Kadınları İnisiyatifi’nden Mehtap Çardak, Güney Kıbrıs’taki örgütler adına AKEL Milletvekili Skevi Kukuma ortak basın açıklaması okudular.

Basın açıklamasında, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde özgürlük, eşitlik ve barış mücadelesini vurgulamak için birlikte yürüyüş gerçekleştirileceği vurgulandı.

Açıklamada, “müzakerecilerden”, “tüm Kıbrıslıların yararına, mümkün olan en kısa sürede kapsamlı, adil işlevsel ve yaşayabilir bir çözüm için çalışmalar yapmaları” istenerek, kadınların barış ortamında oynayacağı role dikkat çekildi.

Basın açıklamasında kendileriyle aynı amacı taşıyan tüm örgüt, siyasi parti, aktivist ve kişiler etkinliğe davet edildi.

Açıklamada, “Toplumsal cinsiyet eşitliği, barış ve birleşme ortak amaçları için güçlerimizi birleştirme çabamızı paylaşmak istiyoruz” denildi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu bileşenleri şunlar:

KTÖS, Feminist Atölye, Feminist Öğretmen İnisiyatifi, Mesarya Kadınları İnisiyatifi, YKP-fem, Kuir Kıbrıs, CTP Kadın Örgütü, BKP Kadın Meclisi, Mülteci Hakları Derneği, MAGEM, MAKAMER, DAÜ-SEN, DAÜ-Bir-Sen, Tabipler Birliği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, KTAMS, Doğu ve Güneydoğulular Kültür Derneği, Lefkoşa Emekçi İnisiyatifi, Özgür Kadın Akademisi, Post Araştırma Enstitüsü, CTP Gençlik Örgütü, Dayanışma, KTOEÖS, Üretim Merkezi Kadın Komitesi TKP Yeni Güçler Dev-İş,

ÇAĞSEN

Etkinliğe Güney Kıbrıs’tan ise şu örgütler destek verecek:

POGO Kadın Hareketi, PEO Kadın ve İşçi Memurlar Bürosu, Cinsiyetlerin Eşitliği Platformu, EDON Birleşik Demokratik Gençlik Örgütü, Tüm Kıbrıs Eşit Haklar Eşit Sorumluluklar Örgütü ,Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Derneği, Rum Çiftçiler Birliği, İlerici Orta Öğretim Öğretmenler Hareketi, İlerici İlköğretim Öğretmenler Hareketi, Malların Açık Artırmayla Satılması Karşıtı Hareket, Ailenin Desteklenmesi Danışma Merkezi, Tüm Kıbrıs Barış Konseyi, Tek Ebeveynli Aileler Derneği, EKİSİ Emekliler Derneği, Tüm Kıbrıs Beş Çocuklu Aileler Derneği, İlerici Öğrenciler Hareketi, Rum Eşitlik, Destek ve Irkçılık Karşıtı Hareket, İki Toplumu Barış ve Yeniden Birleşme İnisiyatifi.