TCEP: "Müzakere sürecinde yaşananları şaşkınlık içerisinde izlemekteyiz"

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu (TCE Platformu), Kıbrıs müzakere sürecinde bir haftan beri yaşanan gelişmelerin şaşkınlık içerisinde izlendiğini belirtti.

TCE Platformu’ndan yapılan açıklamada, “Müzakere masası federal çözüm ve barışı merkezine alması gerekirken, liderlerin oldukça erkek egemen bir bakış açısıyla masayı bir muharebe alanı olarak görmeleri ve yapılan her davranışı, söylenilen her sözü kendi şahıslarına karşı algılamaları kabul edilemezdir” denildi.

Açıklamada, “liderlerin, rest çekme ve tehdit gibi her konuyu iki kişi arasında çatışmaya dönüştüren erkek egemen tavırlardan önce, temsil ettikleri halkların geleceği ve barış içinde yaşama istencini düşünmesi gerektiğine” vurgu yapıldı.

Platform, “Kıbrıs sorunu iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı ve BM parametreleri çerçevesinde federal bir çözümle sonuçlanana dek” çalışmaya devam edeceğini, çözüm ve barış istencinde ısrarlı olacağını belirttti.

Açıklamada, iki liderden, “karşılıklı suçlayıcı dili terk etmeleri ve sürecin iyi bir şekilde devam etmesi için irade koymaları” talep edildi.