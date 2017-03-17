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  3. TDP, "Gelenekten Geleceğe" sloganıyla yarın akşam resepsiyon düzenliyor
TDP, "Gelenekten Geleceğe" sloganıyla yarın akşam resepsiyon düzenliyor

TDP, "Gelenekten Geleceğe" sloganıyla yarın akşam resepsiyon düzenliyor

TDP, "Gelenekten Geleceğe" sloganıyla yarın akşam resepsiyon düzenliyor.

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), "Gelenekten Geleceğe" sloganıyla yarın akşam resepsiyon düzenliyor.

TDP’den yapılan açıklamada, “Sosyal demokrasin 41. yılının kutlanacağı etkinlik, yarın akşam saat 19.00'da Kumarcılar Hanı'nda gerçekleştirilecek” denildi.

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