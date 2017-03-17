TDP, "Gelenekten Geleceğe" sloganıyla yarın akşam resepsiyon düzenliyor
TDP, "Gelenekten Geleceğe" sloganıyla yarın akşam resepsiyon düzenliyor.
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), "Gelenekten Geleceğe" sloganıyla yarın akşam resepsiyon düzenliyor.
TDP’den yapılan açıklamada, “Sosyal demokrasin 41. yılının kutlanacağı etkinlik, yarın akşam saat 19.00'da Kumarcılar Hanı'nda gerçekleştirilecek” denildi.
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