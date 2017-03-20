TDP Milletvekili Çeler'den radikal trafik önerisi

TDP Milletvekili Zeki Çeler, trafikle ilgili yapılması gereken çok daha ciddi çalışmalar olduğunu vurguladı. İngiltere’de yakın zamanda yürürlüğe giren, sürüş esnasında cep telefonu kullanan araç sürücülerinin ehliyetine el konulması yasasının ülkemizde de uygulanması gerektiği önerisinde bulundu.

Çeler, bu düşüncesini sosyal medya üzerinden de paylaştı:

"Belediyeler değişiklik ve trafik suçlarının cezasız halli (paralel yasalar) yasalarının önce meclis alt komite ve az önce genel kuruldan oybirliğiyle geçmesinin ardından Sn. Cumhurbaşkanında onayını alırsa trafik park cezaları asgari ücretin %10 'undan (202tl den 101tl ye) %5 'ine çekilecek.

Bu yasanın amacı ve gerekçesi özellikle büyük şehirlerde yeterli park alanlarının olmayışına karşın park cezalarının yüksek oluşu ve ödeyemeyen vatandaşlarımızın yargı önüne gitmesi ve mahkemelerimizin bu tür basit konularla gündeminin meşgul edilmesini önlemekti.

Pek tabi ki öncelikle belediyelerin park sorununu, geçmişten gelip var olan altyapı sorunlarına rağmen yapılabilecek en iyi ve hızlı düzenlemelerle çözmesi;

Vatandaşlarımızın da park kültürünü içselleştirerek, bencilce davranmadan, "5dk dan bir şey olmaz" " o park etti ben de ederim" mantığından uzaklaşıp birkaç adım da fazladan atmak sureti ile hem spor yapma hem de kalori yakma adına alternatif park alanlarını kullanmaları en doğru çözüm olacaktır.

Trafikle ilgili yapılması gereken çok daha ciddi çalışmalar ve çıkarılması gereken yasalar vardır, bunun içinde çalışmalarımız ilgili ve bilirkişi dostlarımızla sürdürülmektedir.

Örneğin yakın zamanda İngiltere de geçen cep telefonlarının sürüş esnasında kullanılması durumunda ehliyetine el konulacak yasanın ülkemizde de uygulanması sanırım bunların en kaçınılmaz olacak olanlarındandır.

Yukarda belirttiğim yasa önerisinin hasıl olmasında başta birlikte hazırladığımız LTB Başkanı Mehmet Harmancı arkadaşım, meclis hukukçusu Nazen Şansal, ve Meclis Hukuk, Siyasi işler ve Dış ilişkiler komitesi ile genel kurulda oybirliği veren tüm vekil arkadaşlarıma teşekkür eder yasanın hayırlı olmasını dilerim."