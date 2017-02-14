TDP Topçuköy Örgütü kuruldu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, temizlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik yönündeki kararlı duruşları ile toplumsal sorunlar karşısında izledikleri popülizmden uzak, gerçekçi ve toplumcu önerilerin, toplumsal kabul gördüğünü, partiye katılımlar ile oluşturulan yeni örgütlerin bunun somut göstergesi olduğunu vurguladı.

Ülkede gerçek anlamda değişim adına, barış, demokrasi, insanca yaşam ve kendi evinin efendisi olma mücadelelerine ısrarla ve kararlılıkla devam edeceklerini belirten Özyiğit, "Değişim cesaret ister, kararlılık ister. Bizler de bunlara sahibiz. Kendi içimizde başlattığımız bu değişimi ülkeye de yansıtacağız. TDP, ülkenin değişim ve gelişiminde mutlaka etkin rol oynayacaktır" dedi.

TDP Topçuköy örgütü de kuruldu. Genel Başkan Cemal Özyiğit, İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı, milletvekilleri Hüseyin Angolemli ve Zeki Çeler ile bazı MYK üyelerinin katıldığı etkinlikte TDP Topçuköy örgüt başkanlığına Osman Dağcı getirilirken örgüt yönetimi şu isimlerden oluştu: Ayşe Özben, Naile Osum, Mehmet Özben.

"Güçlü bir örgüt ağı oluşturmaktayız"

TDP Başkanı Özyiğit etkinlikte yaptığı konuşmada TDP'nin kadrolarının bilinçli ve sağlıklı bir şekilde güçlenerek büyüdüğünü belirterek, Dipkarpaz'dan Lefke'ye kadar güçlü bir örgüt ağı kurma yolunda adımlar attıklarını, bu uğurda ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Düşünce ve projeleriyle, 'ben' değil 'biz' anlayışıyla ve sağlıklı büyüyen kadrolarla sosyal demokrasiyi daha güçlü hale getirmekte kararlı olduklarını belirten Özyiğit, "TDP yolunda emin ve kararlı adımlarla yürümektedir. Biz demokrasiye sahip çıktıkça, temizliğe, şeffaflığa sarıldıkça, görüyoruz ki üyelerimiz de, halkımız da bizlere sahip çıkmaktadır" dedi

-Cemaliye Soğancı-

TDP İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı etkinlikte yaptığı konuşmada, TDP içerisinde son dönemde yaşanan gelişmelerin birlik ve beraberliği artırdığını, ortaya çıkan bu sinerjinin yeni vizyonla birleşmesinin ise toplumsal kabul gördüğünü kaydetti.

Ocak ayında seçilen yeni ilçe yönetiminin öncelikli hedeflerinden biri olan örgütlenme çalışmaları çerçevesinde partiye katılımların sürdüğünü, birçok bölgede ise örgüt kurulması yönünde kendilerine talepler geldiğini aktaran Soğancı, Topçuköy örgütünün hayırlısı olmasını diledi. Soğancı, "İskele'den Karpaz'a tüm vatandaşlarımıza ulaşma hedefiyle yola çıkarken ve bunun için canla başla çalışırken, vatandaşlarımızın de bizlere ulaşması, hem mutluluk verici, hem de motivasyonumuzu artırıcı gelişmelerdir. Çok yakın zamanda birçok bölgede daha örgütler kuracağız, sizlere bunun müjdesini verebilirim" ifadelerini kullandı.