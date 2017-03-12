TDP: "Turizmin kumarhanelerle anılması yanlış"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), turizmin sadece 5 yıldızlı otel ve kumarhanelerle anılmasının, algılanmasının ve bu yönde planlanmasının yanlış olduğunu kaydederek, özellikle İskele-Karpaz bölgesinin doğru imar planları, düzgün planlama ve yatırımlarla çok daha sağlıklı kalkınabileceğini vurguladı.

TDP İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı, yazılı açıklamasında, tarihi ve doğal çevreyi korumak, doğru planlama ile turizmi çeşitlendirmek ve tüm yıla yaymak gibi bir gailesi olmadığını savunduğu UBP-DP hükümetinin, tam tersine ülke turizmine de siyasi rant ve çıkarlar uğruna ciddi zararlar verecek kararlar alarak, çalışmalar yaptığını ileri sürdü.

Hükümetin Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Yasası'nda değişiklik yaparak Anıtlar Yüksek Kurulu'nu siyasileştirmek istemesinin bunun en son ve somut örneği olduğunu iddia eden Soğancı, "Rant düzeninden beslenen UBP ile DP, Anıtlar Yüksek Kurulu'ndaki KTMMOB, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası ile Belediyeler Birliği temsilcilerini kuruldan çıkararak Dipkarpaz Doğal ve Arkeolojik Sit (Doğal ve Arkeolojik Sit Alanını kapsayan alan, Bakanlar Kurulu ile ilan edilmiş Milli Parktır) alanını peşkeş çekmek istemektedir. Hükümet, ülke zenginliklerini, kültürel mirası yok etme pahasına, rant için, orman alanları ve özel çevre koruma bölgelerini gözden çıkararak, açıkça yeni kaynaklar yaratma derdine düşmüştür" görüşlerini ileri sürdü.

Soğancı, butik otelcilik ve eko turizm olmadan yalnızca kitle turizmine odaklanılmasının doğru olmadığını, mevcut yapı ve düşünce ile bölge ile bölge halkının gelişiminin, refahının artmayacağını, sağlıklı kalkınmanın da olmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Turizm gelişim, çevre, orman yasası ve ülkesel fiziki plana uyumlu imar planları yapılması gerektiğini kaydeden Soğancı, bütünlüklü ve planlanmış bir politika olmadan, bugün olduğu gibi tamamen siyasi çıkarlar doğrultusunda gelişen sürecin bölgeye bir katkı sağlamadığını, bölge insanının işsizliğine ve ekonomik sıkıntılarına çare olamadığını belirtti.