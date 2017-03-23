Tecavüz davasında yeni gelişme

Lefkoşa’da para karşılığı ilişkiye girmek için önceden telefonda mesajlaşarak anlaşan M. B., kendisini reddeden Ö.Y.H. isimli erkeği arkadaşının yardımı ile Kanlıköy’e kaçırıp tecavüz etmişti. Zanlılar, daha sonra Ö.Y.H.’yi bıçak tehdidi ile Taşkınköy’de bulunan bir bankanın ATM’sine götürüp, bin 500 TL parasını zorla çektirip soygun gerçekleştirdi.

Ö.Y.H.’nin akşam saatlerinde polise gitmesinin ardından, tespit edilen zanlılar tutuklanmıştı İşledikleri suçları itiraf eden zanlılar, bugün tutukluluk talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlıların soruşturma amaçlı 7’şer gün tutuklu kalmalarına karar verdi.