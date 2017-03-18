Tecavüz zanlısı cezaevinde

Devrim Demir

Gönyeli Baraj bölgesinde önceki gün sabah saatlerinde kendisiyle birlikte olmak istemeyen kız arkadaşına zorla tecavüz eden ve şikâyet üzerine tutuklanan Nebil Aslan aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Aleyhine ‘Cinsel tecavüz’, ‘cinsel ilişkiye girmek için alıkoyma’, ‘vahim zarar’ ve ‘şiddet tehdidi’ suçlarından 4 ayrı dava getirilen Aslan suçlamaları kabul etmedi.

Zanlı dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılırken, zanlı avukatları Kaya Muhtaroğlu ve Cemal Gündüz mahkemede hazır bulundu.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, ülkede son zamanlarda artış gösteren “Cinsel suçlar” karşısında mağdur olan kadınların çevre baskısı yüzünden sustuklarını ve davalarını geri çektiklerine dikkati çekti.

Reynar, bu tür saldırılar karşısında mağdur olan kadınların daha cesaretli olmaları gerektiğini belirtirken, zanlı Aslan’ın yargılanıncaya kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Çalışma izni iptal edildi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlı Nebil Aslan’ın ‘Cinsel tecavüz’, ‘cinsel ilişkiye girmek için alıkoyma’, ‘vahim zarar’ ve ‘şiddet tehdidi’ suçlarından tutuklandığını söyledi.

Zanlının 13 Mart tarihinde sabah saat 05.00 sıralarında daha önceden tanıdığı Lefkoşa’da sakin 25 yaşındaki H.E’yi evine götürme bahanesiyle GH 655 plakalı aracına aldığını söyleyen polis, zanlının kadını evine götürmek yerine Gönyeli Baraj bölgesine götürerek “şiddet tehdidi” ile tecavüz ettiğini söyledi.

Müştekinin şikâyeti üzerine zanlının önceki gün tutuklandığını kaydeden polis Aslan’ın gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini soruşturmanın tamamlandığını kaydetti.

Polis, ayrıca zanlının ülkede çalışma izinli olarak kaldığını olayın ardından çalışma izninin iptal edildiğini belirtti.

Soruşturma memuru ayrıca zanlı Aslan aleyhine getirilen ‘cinsel tecavüz’, ‘cinsel ilişkiye girmek için alıkoyma’, ‘vahim zarar’ ve ‘şiddet tehdidi’ suçlamalarına ret cevabı verdiğini söyledi.

Muhtaroğlu: Müvekkilimin başı demir hücrelere vuruldu

Aslan’ın avukatlarından Kaya Muhtaroğlu ise olayın yaşandığı gün olay yerine iki kez gidildiğini söyledi. Muhtaroğlu, eğlence mekânında eğlendikten sonra zanlı ve müşteki ile birlikte bir şahsın daha olduğunu olay yerine gidip yarım saat kaldıklarını daha sonra zanlı ve müştekinin olay yerine yine birlikte geri döndüklerini belirtti.

Savunma avukatı, müvekkilinin Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli bir polis ekibi tarafından darp edildiğini iddia etti.

Muhtaroğlu, müvekkilinin kollarının morardığını ve hücrelere yerleştirilirken isminin Ş.A. olduğu bir polis çavuşu tarafından başının demirlere vurulduğunu ileri sürerek, bu beyanların mahkemelerin kayıtlarına geçmesi talebinde bulundu.

Muhtaroğlu’nun darp iddiası üzerine Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının kollarını mahkemede göstermesine izin verdi.