Tecavüzden mahkûm olan gence cinsel ilişki cezası!

Mart 2015’te 15 yaşında bir kıza tecavüz ettiğini itiraf ettikten sonra Herrara, geçen hafta 5 ila 15 yıllık bir dönem arasına hapse mahkûm edildi.

Ancak 19 yaşındaki Herrara’nın cezası, hapiste bir yıl boyunca uygulanacak tedaviyi başarılı bir şekilde tamamlarsa, ertelenebilir.

Idaho Times New s gazetesinin haberine göre; yargıç Radny Stoker, kararını açıklarken, bu ihtimale vurgu yaparak, “Eğer şartlı tahliyeyle serbest kalırsa, evlenmediği sürece partnerleriyle cinsel ilişkiye girmesine izin verilmeyecek” dedi.

Yargıç, cinsel ilişkiye girmeme şartının, Herrera’nın dava öncesi soruşturmada 34 seks partneri olduğunu söylemesi nedeniyle alındığını söyledi.

Fakat mahkeme kararı hukuki tartışmaları da beraberinde getirdi. Avukatlar ve hukuk adamlar, yargıç Stoker’ın kararını Anayasa ihlâli olduğunu düşünüyor.