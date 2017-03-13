Tefecinin kökü kazınacak

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı ile birlikte tefecilik tarih olacak. Özellikle çek alımı ve yüksek komisyonlarla çek kırdırılması engellenmiş olacak. Hiç kimse zora giren vatandaşlara yüksek faizli kredi veremeyecek

MERKEZ BANKASI DENETLEYECEK

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı ile artık tüm finans kuruluşları Merkez Bankası tarafından denetlenecek. Sıkı denetim altına alınacak olan finans kuruluşlarına karşı düzenleyici işlemler tesis ederek kararlar alınabilecek

YAPTIRIM GELİYOR

Tasarı ile Merkez Bankası’nca alınan kararları ihlâl ettikleri tespit edilen finans kuruluş yöneticilerinin imza yetkileri ellerinden alınacak. İmza yetkileri kaldırılan kişiler bu süreçte hiçbir finansal kuruluşta çalıştırılamayacak. Tasarı ile 5 yıla kadar hapis cezası dahil bir çok yaptırım da geliyor

FAİZ ORANLARI DA DENETLENECEK

Finans şirketlerinin düzenleyecekleri sözleşmelerde kullanacakları faiz oranları, Merkez Bankası’nın belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde olacak. Artık zora düşmüş insanlara yüksek faiz ile kredi verilemeyecek. Merkez Bankası bu faiz oranlarını denetleyebilecek