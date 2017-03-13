Tefecinin kökü kazınacak
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı ile birlikte tefecilik tarih olacak. Özellikle çek alımı ve yüksek komisyonlarla çek kırdırılması engellenmiş olacak.
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı ile birlikte tefecilik tarih olacak. Özellikle çek alımı ve yüksek komisyonlarla çek kırdırılması engellenmiş olacak. Hiç kimse zora giren vatandaşlara yüksek faizli kredi veremeyecek
MERKEZ BANKASI DENETLEYECEK
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı ile artık tüm finans kuruluşları Merkez Bankası tarafından denetlenecek. Sıkı denetim altına alınacak olan finans kuruluşlarına karşı düzenleyici işlemler tesis ederek kararlar alınabilecek
YAPTIRIM GELİYOR
Tasarı ile Merkez Bankası’nca alınan kararları ihlâl ettikleri tespit edilen finans kuruluş yöneticilerinin imza yetkileri ellerinden alınacak. İmza yetkileri kaldırılan kişiler bu süreçte hiçbir finansal kuruluşta çalıştırılamayacak. Tasarı ile 5 yıla kadar hapis cezası dahil bir çok yaptırım da geliyor
FAİZ ORANLARI DA DENETLENECEK
Finans şirketlerinin düzenleyecekleri sözleşmelerde kullanacakları faiz oranları, Merkez Bankası’nın belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde olacak. Artık zora düşmüş insanlara yüksek faiz ile kredi verilemeyecek. Merkez Bankası bu faiz oranlarını denetleyebilecek
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