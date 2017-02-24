Tek araçla mücadele

Melin Dobran

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Kanalizasyon Şube Amiri Faik Özkaynak, özellikle çok yağmurlu havalarda kanalizasyon şebekelerinde meydana gelen taşmanın, bunun kapasitenin üzerindeki su yükünü taşıyamadığından kaynaklandığını söyledi.

Şebeke üzerinde zaman zaman kullanımdan dolayı tıkanıklık meydana geldiğine dikkati çeken Özkaynak, tıkanıklığı önleyebilmek için tek araçla ve sırayla müdahalede bulunduklarını söyledi.

Diyalog Gazetesi’ne konuyla ilgili açıklamalarda bulunan LTB Kanalizasyon Şube Amiri Faik Özkaynak, çok yağmurlu havalarda kanalizasyon şebekesindeki taşmaların, şebekenin sadece evsel atık suları taşımak üzere dizayn edilmiş olmasından kaynaklandığını dile getirdi.

Faik Özkaynak şöyle dedi: “Zaman zaman şebeke üzerinde, kullanımdan dolayı tıkanıklık meydana gelebilmektedir. Bunlara da elimizdeki tek araçla, sırasıyla müdahale edilmektedir. Çok yağmurlu havalarda kanalizasyon şebekesindeki taşmaların sebebi, kanalizasyon şebekesinin sadece evsel atık suları taşımak üzere dizayn edilmiş olması ve bunun dışında gelen bir su yükünü kaldırabilecek kapasitede olmamasıdır.”

Islak mendil, çöp ve inşaat atıkları

Tıkanıklığı azaltmak ve sorunlarla daha az karşılaşmak için ıslak mendil vb. ürünlerin atılmaması gerektiğine işaret eden Faik Özkaynak, zaman zaman kanalizasyon şebekesi içinde, menholden çöp ve inşaat artığına rastlandığını, bu konuda vatandaşın duyarlı ve belediye ile işbirliği içerisinde olması gerektiğini vurguladı.

“Lefkoşa’nın yüzde 64’ü kanalizasyona bağlı”

Başkent Lefkoşa’daki kanalizasyon şebekesi ile ilgili teknik bilgiler de veren LTB Kanalizasyon Şube Amiri Faik Özkaynak, 38 bin 240 bin haneden 28 bin 215 hanenin kanalizasyona bağlandığını söyledi.

179 kilometrelik kanalizasyon hattı

Özkaynak şunları söyledi: “Lefkoşa’da 179 kilometre kanalizasyon ana hattı vardır. Lefkoşa’daki kanalizasyon şebekesi, 9.847 metre basınçlı hat ve 5 pompa istasyonundan oluşmaktadır. Takribi olarak nüfusa göre, Lefkoşa’nın yüzde 64’ü kanalizasyon sistemine bağlıdır. Yaklaşık 38 bin 240 haneden, 28 bin 215 hanesi, takribi olarak kanalizasyona bağlanmıştır. Lefkoşa’dan gelen evsel atık sular, yeni Lefkoşa atık su arıtma tesisinde toplanır ve arıtılır.”

“Gübrenin kullanılması için Tarım Bakanlığı’nı bekliyoruz”

Arıtım tesisinin arıtılan suların tarımda kullanılabilmesi için, Tarım Bakanlığı’nın tüzük çalışmalarını tamamlamasını beklediklerini anlatan Özkaynak, şöyle dedi: “Bu arıtım neticesinde tarıma uygun olarak su verilir ve kullanılır. Tesisin ortalama 30 bin metre küp kapasitesi vardır. Yeni tesise 30 bin metre küp evsel atık su girişi vardır. Bu tesisten çıkanların biri de tarımda kullanılabilecek gübre vardır. Bu gübrenin kullanımı için, belediye olarak tarım bakanlığının konuyla ilgili tüzük çalışmalarını tamamlamasını bekliyoruz.”

“Vidanjörler Haspolat Arıtma Tesisini kullanıyor”

Lefkoşa ve diğer ilçelerden gelen evsel septik sular, sanayi atık sularının, vidanjörler vasıtası ile lagoon sisteminden oluşan, eski arıtma tesisine boşaltılarak orada arıtıldığını belirten (LTB) Kanalizasyon Şube Amiri Faik Özkaynak, “ Vidanjörlerin günde kaç ton boşaltım yaptığı ise ayda, günde değişiyor. Bir vidanjör, günde birkaç kez boşaltım yapmak için tesise gidebilir. Günde yaklaşık 15 vidanjör tesise gidiyor. Vidanjörler, ayda yaklaşık olarak 6 bin 558 ton atık boşaltıyor” dedi.