Tek suçlu sürücü değil

Duygu Alan

Trafik terörü KKTC’de her yıl onlarca eve ateş düşürüyor. KKTC’de ölümlü trafik kazalarının ardı arkası bir türlü kesilmiyor. Ne yitip giden canların ardından yakılan ağıtlar, feryat figanlar ne de defa kez yapılan uyarılar trafik terörüne “Dur” diyemiyor. Her defasında “Bu son olsun” diyoruz ancak trafikte can kayıpları son bulmuyor.

Polis Genel Müdürlüğü’nün istatistiklerine göre, KKTC’de 2001-2016 tarihleri arasında 730 kişiyi trafiğe kurban verdik. 2001-2016 yılları arasında 730 kişinin canını alan trafik terörü, 1 Ocak-20 Şubat 2017 tarihleri arasında 4 kişiyi yaşamdan kopardı.

2 ayda 4 can

Polis Genel Müdürlüğü’nün istatistiklerine göre, KKTC’de 2001-2016 tarihleri arasında toplamda 730 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 1 Ocak – 20 Şubat 2017 tarihli verilerine göre KKTC’de meydana gelen ölümlü trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı ise 4.

Raporlar sürücü hatasına dikkat çekiyor

KKTC’de kazaların meydana geliş sebebine ilişkin polis raporlarında sürücü hatasına dikkat çekiliyor.

Polis Genel Müdürlüğü’nün istatistiklerine göre, KKTC’de meydana gelen olumlu trafik kazalarının büyük çoğunluğu “aşırı sürat” ve “dikkatsizlik” sonucu yaşanıyor

Uzmanlara göre ise ülkede birçok kaza da yeterli yol güvenliğinin olmaması nedeni ile gerçekleşiyor.

Yollar da kazaya davet çıkarıyor

KKTC’de yeterli yol güvenliğinin bulunmaması trafik kazalarına davetiye çıkarıyor.

Ülkenin birçok bölgesinde anayollarda halen daha beton bariyer yok.

Yollar köstebek yuvası gibi, kasisler ya fark edilecek nitelikte değil ya da standardında üzerinde yükseklikte.

Ülkede bazı bölgelerde anayolda dahi aydınlatma lambası bulunmuyor.

Lefkoşa-Girne yolu ciddi tehlike

Girne- Lefkoşa anayolu, KKTC’de en fazla ölüm yaşanan yollardan biri. Kazaların yoğunlaştığı bölge ise hiçbir güvenlik önleminin bulunmadığı Lavinium Sitesi önü.

Girne-Lefkoşa anayolu her gün yüzlerce kişi tarafından kullanılıyor. Anayol karşılıklı olarak yol güvenliğinden ciddi şekilde yoksun.

Lavinium Sitesi’nden Girne-Lefkoşa anayoluna bağlantı yolu bulunmuyor, sitede ikamet eden vatandaşların çoğunluğu yolun kenarındaki demir bariyerde geçerek anayolda karşıdan karşıya geçiyor.

Azami hızın 100 kilometre olduğu Lavinium Sitesi önünde sürekli trafik kazaları meydana geliyor.

Girne-Lefkoşa anayolunda orta refüj de standart değil. Birden çok ciddi kazanın yaşandığı ve siyasilerin de sıklıkla kullandığı güzergah “güvenli yol” yıllardır kapsamına getirilemedi.