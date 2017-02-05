Teknecik ve Kalecik’e ceza

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’nin, baca gazı emisyon değerlerinin yasal limitlerin üzerinde çıkması nedeniyle Teknecik Elektrik Santrali ve Kalecik’teki AKSA Elektrik Santrali’ne 6’şar asgari ücret tutarında para cezası kestiği açıklandı.

Bakanlık açıklamasına göre, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, iki elektrik santralinde de bazı bölgelerde 24 saat canlı izleme yapıldığını, izleme yapılmayan bölgelerin ise her ay kontrol edileceğini söyledi.

Avrupa Birliği tarafından 2011 yılında iki santralin de buhar tribünlerine 24 saat izlenen canlı cihaz takıldığını kaydeden Aktolgalı, santrallerin dizel jeneratörlerinde ise müfettişler tarafından baca gazı emisyon incelemesi yapıldığını ve emisyon değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle ceza kesildiğini kaydetti.