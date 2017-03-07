Teknik Komiteler konusu halen gündemde

Rum Başkanlığı’nda, Kıbrıs sorunundaki teknik komiteler konusunun gündemde kalmaya devam ettiği belirtildi.

Politis gazetesi “Başkanlık Dikkat Uyarısında Bulundu Ancak Çalışmalar Durmadı” başlıklı haberinde, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in bürosunda geçtiğimiz cuma günü teknik komitelere ilişkin bir toplantının yapıldığını yazdı.

Gazete haberinde, Rum Başkanlığı’nın, yaklaşık iki hafta önce teknik komitelerin Kıbrıslı Rum başkanlarına gönderdiği ve herhangi bir yeni konu ele alındığı zaman gerek koordinasyon gerekse siyasi düzeyde kararlar alınması için, Rum Başkanlığı’nı bilgilendirmeleri yönündeki mektubu da anımsattı.

Gazete böyle bir direktifin ilk kez verildiğine de dikkati çekerek bunun müzakerelerdeki zor ortamdan kaynaklandığını savundu.

Habere göre toplantıya katılanlar, çalışmaların durmasının mümkün olmadığı ve çalışmalara ilişkin sözleşmelerin imzalanmasıyla birlikte bazı süreçlerin bulunduğu, işbirliği alanlarının varlığına da dikkati çekti.

Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ise yürürlükte olanların doğal olarak devam edeceği konusuna da netlik kazandırdı.

Gazete aynı haberinde Gazimağusa’daki Akkule (Ravelin)/Kara Kapısının korunmasına ilişkin çalışmanın açıklanmasına da yer verdi.

Habere göre Lefke ve Derinya sınır kapılarının açılmasına ilişkin çalışmaların da ihale aşamasında olduğu belirtiliyor.



EIDE’NİN AÇIKLAMALARI

Politis aynı haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, BM’nin teknik komitelerin işbirliğine ilişkin endişesini ve kendi mesajını gazeteye verdiği söyleşi aracılığıyla gönderdiğini yazdı.

Habere göre Eide, iki taraf arasındaki zorluklara ilişkin bilgilerin sorulması üzerine, BM ve AB’nin sorumluluğunun, bu üçüncü seviyenin çalışmaya devam etmesini garanti altına almak olduğunu belirtti.

Eide, sadece AB ve cinsiyet eşitliğine ilişkin komite toplantılarının iptal edildiğini bildiğini söyledi.

Yeni görüşmelerin belirlendiğini söyleyen Eide, abartılmaması gerektiğini, dikkat göstermeleri gereken bir konunun bulunduğunu da belirtti.

AB konularına da değinen Eide, yapılması gereken çalışmaların Kuzey’in desteklenmesiyle değil, hayata geçirilmesinin müzakerelerden daha zor olmaması amacıyla yeniden birleşmiş bir Kıbrıs ile alakalı olduğun ifade etti.

Eide, müzakere masasına dönüş olduğu sürece, ön hazırlıklar ne kadar gecikirse olası bir çözümün hayata geçirilmesinde de o kadar sorunların yaşanabileceğini söyledi.