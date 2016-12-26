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Teknik Öğretmenler Derneği Genel Başkanı Arslan oldu

Teknik Öğretmenler Derneği Genel Başkanı Arslan oldu

KKTC Teknik Öğretmenler Derneği’nin 16 Aralık’ta düzenlenen “5. Olağan Genel Kurulu”nda başkanlığa Ahmet Arslan getirildi.

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KKTC Teknik Öğretmenler Derneği’nin 16 Aralık’ta düzenlenen “5. Olağan Genel Kurulu”nda başkanlığa Ahmet Arslan getirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Genel Kurul’da, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi.

Dernek organlarına seçilenler şöyle:

“Dernek Başkanı Ahmet Arslan, Genel Sekreter  (İdari İşler Sorumlusu) Ali Yenen, Sayman (Mali İşler Sorumlusu) Mustafa Türkkal, TÖDER Eğitim Merkezi Koordinatörü Feridun Tayız, Sosyal İşler Sorumlusu (Yurt İçi) Selen Köse Esenel, Sosyal İşler Sorumlusu (Yurt Dış) Hüseyin Koze, Eğitim ve Öğretim İşleri Sorumlusu Atay Arkan, Örgütlenme ve Projeler Sorumlusu Kamil Dervişoğulları, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Osman Kasapoğlu. Yedek üyeler: Hasan Hocaoğlu, Osman Beyit

Denetim Kurulu: Üstün Çağataylı, Bilal Koç, Soner Uluç. Yedek üyeler: Gürkan Büyüktaş, Seyfi Koç Disiplin Kurulu: Ayhan Türe, Hüseyin Hazar, Ahmet Bodur.”

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