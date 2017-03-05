Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü İsmet Yazıcı, ülkemizde, sanayinin yanı sıra teknoloji alanında da önemli bir potansiyelin varlığına dikkat çekerek, “Teknolojiyi sadece izleyen değil, üreten bir ülke olalım istiyoruz. Bunun için ilk adımlarımızı attık, çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü İsmet Yazıcı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı’yı ziyaret ederek, kurumun katkı ve yatırımları hakkında bilgi verdi, işbirliği olanaklarını görüştü. Yazıcı’ya bu ziyaretinde Kuzey

Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış eşlik etti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile “Fikir Tarlası” projesinde önemli bir işbirliği yaptıklarını ve bundan da mutluluk duyduklarını söyleyen İsmet Yazıcı, her alanda üretim ve yatırımın önemine dikkat çekti.

“Üretim alanındaki faaliyetlerinizi yakından izliyor ve takdir ediyoruz” diyen Yazıcı, sanayinin yanı sıra teknoloji alanında da önemli bir potansiyelin varlığına dikkat çekti.

“Fikir Tarlası ile ilk tohumları birlikte attık, çok önemli bir geri dönüşüm olduğunu gördük, çok daha ileri adımlar için cesaretlendik” diyen Yazıcı, dünya yazılım pazarından pay almak için kurumlar arasında güç birliğinin şart olduğunu belirtti.



“1.6 milyar TL’yi aşan katkı”



“Dünyada ilk kez bir operatörün bütün hizmetlerini tamamıyla data ve dijital platformdan verdiği bir çözüm ortaya koyduk” diyerek lifecell projesine dikkat çeken Yazıcı, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ülkeye yatırımları hakkında bilgi verdi.

Dünyanın en ileri teknolojilerini adaya taşıdıklarını anlatan İsmet Yazıcı, ülkeye bugüne kadar 1.6 milyar TL’nin üzerinde katkı yaptıklarını, bu katkılarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Altyapı yatırımlarının yanı sıra çevreden trafiğe, kültürden engelsiz yaşama kadar pek çok alanda sosyal sorumluk projelerine de önem verdiklerini belirten Yazıcı, “Sosyal sorumluluk alanına yatırımlarımız 10 milyon TL’yi aşmıştır, toplumdan kazandığımızı yine toplumla paylaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

4.5G teknolojisi ile birlikte yeni bir dönemin başlayacağını ve bunun heyecanı içerisinde olduklarını anlatan Yazıcı, Kuzey Kıbrıs genelindeki tüm altyapılarını yenilediklerini, en hızlı interneti her noktaya taşıdıklarını belirtti.

Yazıcı, “Teknoloji sürekli ilerliyor, bizler de yeni yatırımlara hazırız, hızımıza hız kalitemize kalite katacak, dünyanın en ileri teknolojilerini ülkemize taşımaya devam edeceğiz” dedi.



‘İşbirliği önemli’

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kuzey Kıbrıs Turkcell gibi kurumlarla işbirliğinin önemine dikkat çekti.

“Fikir Tarlası” projesi ile başlayan dayanışmanın, yeni ve daha büyük projelerde sürmesi temennisini dile getiren Ali Çıralı, mobil iletişim ve teknolojinin sanayi başta olmak üzere üretim sektörlerinin de kalbini oluşturduğunu vurguladı.

Dijitalleşmiş çözümlerin Kuzey Kıbrıs'a hızla yayıldığını belirten Çıralı, sanayi sektörünün de tüm bu yenilikleri yakından izlediğini söyledi.

Uluslararası alanda Kıbrıs’a özgü ‘hellim’ ürünün tescil süreci, fuarlar, sanayi odaklı projeler ve odanın çalışmaları hakkında bilgi veren Çıralı, Kuzey Kıbrıs Turkcell’le pek çok alanda işbirliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi.