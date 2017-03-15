Teksas, erkeklere mastürbasyonu yasaklamaya hazırlanıyor

ABD’nin Teksas eyaletinde, kürtaj karşıtı yasaların giderek sertleştirilmesine dikkat çekmek isteyen Demokrat siyasetçi Jessica Farrar, alışılmamış bir kanun teklifi sundu.

Farrar’ın hazırladığı teklif, mastürbasyon yapan erkeklerin her sefer için 100 dolar para cezasına çarptırılmasını içeriyor. Zira Farrar’a göre, mastürbasyon da —tıpkı kürtaj gibi- doğmamış çocuğa karşı eylem olarak kabul edilebilir.

Teklifte ayrıca, kolonoskopi ve vasektomi operasyonu geçirmek isteyen ya da eczaneden Viagra alan erkekler için 24 saatlik bekleme süresi de öngörülüyor.

FARRAR: TEKSAS’IN KADINLARA NE YAPTIĞINA BİR BAKALIM

Hazırladığı teklifle herkesin dikkatini çeken Farrar, konuyla ilgili CNN’e konuştu. Farrar, kadınların 20 haftadan uzun hamileliklerini sonlandırmasını yasayla engelleyen ve kürtaj yapılan kliniklerde çalışmaya kısıtlama getiren Teksas için “Teksas’ın kadınlara ne yaptığına bir bakalım. Erkekler de kadınlarla aynı müdahalelerden geçseydi ne olur?” ifadelerini kullandı.

Teksas, 2013 yılında kabul edilen yasal düzenlemeyle 20. haftadan itibaren hamileliğin sonlandırılmasını yasaklamış ve kürtaj kliniklerinin günlük hizmet verebileceklerine dair lisanı istenmesine karar verilmişti.

Eyalette 2010 ila 2014 yılları arasında doğuma bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybeden kadınların sayısı iki katına çıktı.