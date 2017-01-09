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Telefon boyutunda masaüstü PC

Telefon boyutunda masaüstü PC

Ockel Sirius A 700 dolar , Ockel Sirius B için 800 dolar gibi bir fiyatlandırma ile satışa çıkacak

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Hollanda bazlı Ockel firması, 6 inç boyutundaki masaüstü/tablet bilgisayarı ile CES 2017'ye katıldı.

Shift Delete'de yer alan habere göre, kredi kartı boyunda yaptığı PC'lerle tanınan Ockel firması, Sirius A ve Sirius B modelleriyle CES 2017'de ilk tanıtımını yaptı. Mayıs ayında Indiegogo'da bağış toplayacak olan masaüstü PC, özellikleri ile dikkat çekiyor.

İki versiyon da aynı ekranı kullanacak. Ayrıca USB, USB-C, HDMI, DisplayPort ve Ethernet girişi bulunacak.

Normal versiyon 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile gelirken, Pro versiyon 8 GB RAM ve 64 GB depolama ile sunulacak.

İki bilgisayar da Intel Atom x7-Z8750 işlemci kullanacak. Batarya konusunda herhangi bir bilgi verilmese de, bilgisayarın tek bir şarj ile 4 saat kullanım sunacağını açıkladılar.

Ockel Sirius A 700 dolar , Ockel Sirius B için 800 dolar gibi bir fiyatlandırma ile satışa çıkacak. 

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