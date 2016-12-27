Lefkoşa13 °C
  • Yeni Yılı Evde Karşılayanlara Özel Yılbaşı Menüsü
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Yılbaşı için oyun önerileri
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
  • Victoria’s Secret 2016 Katalog Çekimleri Büyüledi
  • Efsanenin yeni yüzü: 2017 Lamborghini Aventador S
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. TEKNOLOJİ

  3. Telefonda öpüşmek artık mümkün!
Telefonda öpüşmek artık mümkün!

Telefonda öpüşmek artık mümkün!

'Kissinger' adlı cihaz akıllı telefonlara entegre ediliyor

A+A-

Japon bilim insanları 'Kissenger' cihazıyla mesajlaşma sırasında öpüşmeyi mümkün kılacak bir teknoloji geliştirdi.

Shift Delete'de yer alan habere göre, iPhone'nunuzu cihaza oturtuyorsunuz ve aynı cihaza sahip olan sevgilinizle, birbirinizden kilometrelerce uzakta olmanıza rağmen, öpüşebiliyorsunuz.

Cihazın üzerindeki silikon yapay dudakta, karşı taraftaki kullanıcının dudaklarının yaptığı baskıyı ileten küçük motorlar bulunuyor. Böylece karşınızdakinin dudaklarının hareketini hissedebiliyorsunuz.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.