Telefonlar artık birbirini şarj edecek!

Gittiği mekanlarda Wi-Fi şifresini sormayan yoktur herhalde. Buna artık yeni bir adet daha eklenebilir. En azından yakın arkadaşlar arasında... Sony, kablosuz şarj özelliğini farklı bir şekilde ele alarak, iki Xperia arasında şarj paylaşımı yapmayı amaçlıyor.

Sony'nin yeni aldığı patent örneğine göre, önümüzdeki dönemde akıllı telefonlarında şarj paylaşımını mümkün olacak. Uzun bir süredir NFC (Near Field Communication) teknolojisini telefonlarında destekleyen Sony, bu özelliği de akıllı telefonlarında standart hale getirebilir.

Patentin detayları hakkında henüz herhangi bir bilgi yok. Ancak bu yeni teknoloji için NFC değil de farklı iletim şekli kullanacağı konuşuluyor. Bu sayede şarjınız tükenmeye başladığında ve mobil şarj cihazınız yoksa, başka bir Xperia telefondan şarj "çekebileceksiniz".