Telefonu cebine attı ve gitti

Çiğdem Aydın

Başkent Lefkoşa’da Doğan İletişim isimli iş yerinden iPhone 6 çalan Nijerya uyruklu zanlı Emmanuel Oluwaseyi Oluwaniy aynı gün tespit edilerek gözaltına alındı.

Hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlı hakkında ilk etapta bir gün süre ile tutukluluk kararı verirken, duruşmada zanlının 21 Aralık saat 12.45 sıralarında Lefkoşa Surlar içinde faaliyet gösteren Doğan İletişim isimli iş yeri içerisinden bin 900 TL değerinde iPhone 6 marka cep telefonunu çaldığı belirtildi. Polis, çalıntı cep telefonunun zanlı üzerinde bulunduğunu, zanlı hakkında soruşturma yürütüleceğini açıklarken, söz hakkı alan zanlı ise telefonu yanlışlıkla cebine koyduğunu öne sürdü.