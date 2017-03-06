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Telekomünikasyon Dairesi’nden abonelere borç uyarısı

Telekomünikasyon Dairesi’nden abonelere borç uyarısı

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin 31 Aralık 2016’ya kadarki borçlarını, en geç 17 Mart tarihine kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu.

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Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin 31 Aralık 2016’ya kadarki borçlarını, en geç 17 Mart tarihine kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu.

Daire Müdürü Eniz Elagöz yaptığı açıklamada, 31 Aralık 2016 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceğini ifade etti.

Açıklamada Ağustos 2016 sonu itibariyle 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan abonelerin hatlarının iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağı belirtildi.

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