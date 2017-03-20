Teminat şartları belirlenecek

Kamil Göktepe’nin yaşamını yitirdiği trafik kazasının ardından yapılan soruşturma sonucu tutuklanan Aşanlar LTD sahibi Mahmut Dağaştı ile şirket müdürü Musa Işıklar bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak

Geçitköy’de 8 Mart’ta meydana gelen ve Kamil Göktepe’nin yaşamını yitirdiği trafik kazasının ardından yapılan soruşturmada kazayı yapan kamyonun plakası ile şase numarasının farklı olduğunun tespit edilmesi üzerine tutuklanan Aşanlar LTD sahibi Mahmut Dağaştı ile şirket müdürü Musa Işıklar dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. İki zanlı bugün gerçekleştirilecek teminat duruşmasına kadar kefaletle serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Girne Trafik Şubesi’nde görevli Polis Çavuşu Adil Ertepınar, Geçitköy’de 8 Mart tarihinde meydana gelen ve Kamil Göktepe’nin yaşamını yitirdiği kazanın soruşturmasını üstlendiğini söyledi. Polis, yapılan soruşturmada kazaya karışan kamyonun plaka ile şase numarasının farklı olduğunu tespit edildiğini ifade ederek, kamyonun orijinal plakasının GT 528 olduğunu ancak kamyonun GK 431 plakası ile trafikte seyrettiğini dile getirdi. Polis, orijinal plaka olan GT 528 plakasının ise Kahveci LTD isimli şirket adına kayıtlı olduğunu ifade etti.Polis, Kahveci LTD sahibi Mustafa Kahveci’nin ifadesine başvurduklarını belirterek, alınacak başka ifadeler olduğunu dile getirdi.Kamyon üzerindeki şase numarasının da başka bir araca ait olduğunu dile getiren polis, orijinal şasenin ise henüz bulunamadığını dile getirdi. Polis, yapılan soruşturmada söz konusu kamyonun birçok kez el değiştirdiğini tespit ettiklerini, bu yönde de araştırma yaptıklarını kaydetti.Polis, kamyonun Aşanlar Nakliyata ait olduğunu ve taş ocağında kullanıldığını dile getirdi. Polis, kamyon sürücüsü Türkmenistanlı Jeyhun Babayev’in 1 Mart tarihinde Aşanlar Nakliyat LTD’de işe başladığını, şirket sorumlusu Musa Işıklar tarafından işe alındığını ve zanlı Işıklar’ın kamyonu sürmesi için Babayev’e verdiğini kaydetti. Zanlı Işıklar’ın taş ocakları şantiyesinden, personelden ve araçlardan sorumlu olduğunu ve bu nedenle tutuklandığını polis, zanlı Mahmut Dağaştı’nın da şirket sahibi olduğunu dile getirdi. Polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek teminat talep etti.

Mahkeme, her iki zanlıyı teminat öncesi kefaletle serbest bıraktı.İki zanlı bugün teminat için mahkemede hazır olacaklarına dair 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imzaladı.