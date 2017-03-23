Evrim Kamalı

Girne-Alsancak’ta faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde unutulan cüzdanı çalan Carl Boyd Heath tespit edilerek tutuklandı. Cüzdanda 350 TL olduğu belirtilirken zanlı dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Bayram Albayrak mahkemede verdiği ifadede zanlı Carl Boyd Heath’ın önceki gün Alsancak’ta faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde içinde 350 TL nakit para bulunan cüzdanı çaldığını anlattı. Polis memuru Bayram Albayrak, incelenen kamera kayıtlarında zanlının market içerisinde almış olduğu eşyaları kasadan geçirdiği esnada, poşetler yanında unutulan siyah renk bayan cüzdanını poşetleri içine atarak ayrıldığını tespit ettiklerini söyledi. Albayrak, zanlıyı aynı gün Karşıyaka köyünde misafir olarak kalmakta olduğu arkadaşının evinde tasarrufunda çaldığı bayan cüzdanı ile suçüstü yakaladıklarını belirtti.

Teminat şartlarını yerine getiremedi

Zanlının 20 Mart tarihinde Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan 90 günlük vize ile ülkeye giriş yaptığını ifade ederek, davası görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu. Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının ileride yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 3 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 bin TL kefalet senedi ve 100 bin TL’lik şahsi kefalet imza ederek serbest kalmasına karar verdi. Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyen Carl Boyd Heath, cezaevine gönderildi.