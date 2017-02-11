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Teminata bağlandı

Teminata bağlandı

Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde, 1 Şubat tarihinde eşinin babasına ait aracı kundakladığı iddiası ile tutuklu bulunan zanlı Orhan Şekerci hakkındaki soruşturma tamamlandı.

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Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde, 1 Şubat tarihinde eşinin babasına ait aracı kundakladığı iddiası ile tutuklu bulunan zanlı Orhan Şekerci hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün yargılanacağı davalardan teminata bağlanmak üzere Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlı yurt dışına çıkış yasağı, bir kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise giderek imza atması şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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