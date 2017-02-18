Teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Lefkoşa'da bir markete girerek sigara ve dükkan sahibine ait ziynet eşyası çalan zanlı Mehmet Dikmen, teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis olguları aktardı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlı Mehmet Dikmen'in 31 Ocak tarihinde, 02.05 - 02.40 saatleri arasında meydana gelen “Dükkân açma, hırsızlık” suçlarından methaldar olduğunu aktardı. Tarman zanlının Ledra Palace ışıklarında faaliyet gösteren Zeliha Şaşkara’ya ait marketin giriş kapısını muhtemelen sert bir cisimle hasara uğratarak iş yerine girdiğini ve yazar kasa içerisinde muhafaza edilen 500 TL nakit para, iş yeri içerisinden 2000 TL nakit para, toplam 4120 TL değerinde muhtelif marka sigara çaldığını söyledi. Polis zanlıların ayrıca market sahibine ait kasa içerisinde muhafaza ettiği altından mamul yüzük, kolye gibi muhtelif ziynet eşyalarını çalarak ayni yerden çıkış yaptığını ifade etti.

Altınları 2 farklı kuyumcuda bozdurdu

Polis olayın polisin bilgisine geldiğini ve bir soruşturma başlatıldığını ve kuyumcuların gezilerek soruşturulduğunu ve şüpheli olan zanlının tarife uygun olan kolye ve yüzükleri 2 farklı kuyumcuya farklı zamanlarda götürerek nakde çevirdiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis memuru Tarman mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yurtdışına çıkışı yasaklandı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 25 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.