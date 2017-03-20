Teminatı dolan kaçıyor

Devrim Demir

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Devlet Laboratuarı’nda 22 Aralık akşamı çıkan yangının izleri tam anlamı ile silinemedi.

Devlet Laboratuarı’nın bodrum katında çıkan yangın neticesinde laboratuarın deposunda bulunan kimyasallar tamamen yanarken besin ve uyuşturucu testlerinin yapıldığı bölümler de kullanılamaz duruma geldi.

Devlet Laboratuarı’ndaki yangın olayının üzerinden 3 ay geçti. Geçen süreçte yangın neticesinde ortaya çıkan kimyasal atıklar Türkiye’den gelen ekiplerin uzmanlığında temizlendi, atıklar AB mevzuatına uygun olarak taşındı. Laboratuarın merkezi sistemi elden geçirildi. Kirlilik tespit edilen bölümlerde merkezi sistem sökülerek devre dışı bırakıldı.

Devlet Laboratuarı’nda yangından bir ay sonra pestisit testleri yapılmaya başlandı. Besin tahlilleri ve adli testler ise halen yapılamıyor.

Laboratuarda çıkan yangın, Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu öncülüğünde yaşama geçirilen Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlanan 48 kişiyi de etkiledi.

Denetimli Serbestlik Kurulu’nun işleyişi etkilenirken, Denetimli Serbestlikten yaralanan 48 kişinin 15 günde bir yaptığı tahliller yapılamıyor.

Mahkemeler tıkandı

Aralık ayında çıkan yangının ardından ülke genelinde mahkemelerde görüşülen uyuşturucu davaları tıkandı. Yangından zarar gören Devlet Kimya Laboratuarı’nın henüz faaliyete geçmemesi adli olayların soruşturmasını da etkiliyor. Yangından dolayı zarar gören Devlet Laboratuarı’nın henüz faaliyete geçmediği için, tahlillerin yapılamıyor. Uyuşturucu suçundan tutuklanan zanlılar ise haklarından mahrum kalmaması için teminata bağlanıp serbest kalıyor.

Tahliller çıkmadığı için teminat değişikliği yapılıyor

Turist statüsünde bulunan ve uyuşturucu suçlarından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen zanlılar, tahliller yapılamayarak zanlı hakkında süreç uzadığı için, zanlılar teminat değişikliği yaparak serbest kalıyor.

Ülkede yasal statüsü olmayan ve teminat değişikliği ile serbest kalan zanlıların bir kısmının ise yasal olmayan yollardan ülkeyi terk ettiği öğrenildi.

Havadis’in elde ettiği bilgilere göre 27 Aralık’ta 60 gram hintkeneviri ile tutuklanan Rum askeri A.M.’nin cezaevindeki teminat süresinin dolması ile yasal olmayan yollardan Güney Kıbrıs’a kaçtığı öğrenildi.

Kriminal ve besin tahlilleri yapılamıyor

Devlet Laboratuarı’nda yangından bir ay sonra 23 Ocak 2017 tarihinde gıdalarda pestisit kalıntı analiz yapılmaya başlandı. Ancak çıkan yangın sonucu kullanılmaz duruma gelen besin ve adli tahlillerin yapıldığı iki bölümde halen bir müdahalede bulunulmadığından besin ve kriminal analizler halen daha yapılamıyor.

Yangında çıkan duman Devlet Laboratuarı’nın merkezi sistemine de zarar verdi. Merkezi sistemde kirlilik tespitinin yapılması için de Türkiye’den uzman ekipler geldi ve robot sistemi ile uzmanlar tarafından yapılan incelemede Radyasyon bölümündeki sistemde kalıntı tespit edilmedi. Kirlilik tespit edilen bölümlerdeki sistem söküldü.

Denetimli Serbestlik Kuruluda nasibini aldı

Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu öncülüğünde yaşama geçirilen Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlananlarda yangından nasibini alırken, Denetimli Serbestlik Kurulu’nun işleyişi büyük oranda etkilendi.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi klinik şefi Abidin Akbirgün, süreci Havadis’e değerlendirdi.

Denetimli Serbestlikten yararlanan bir şahsın sadece bu süreçte kan ve idrar örneği vermediğini belirten Akbirgün, kişinin psikolojik destekte aldığının altını çizdi.

“Alt yapı çok önemli”

Aralık ayında Devlet Laboratuarı’nda çıkan yangının ardından Denetimli Serbestlik Kurulunun’da etkilendiğini ifade eden Akbirgün, “Aralık ayından bu yana işleyiş tam olarak dönmüyor. Yürütmede ciddi anlamda sorun var, uyuşturucu ile mücadele etmeye karar verilirken alt yapının önceden düşünülmesi gerçeği yangın sonucu bir kez daha önemli olduğu ortaya çıktı. Bugün 48 kişi Denetimli Serbestlikten yararlanırken, 4 kişi şartalar uymadığı için mahkemeye geri gönderildi. Kan ve idrar değil sadece biz burada başvuranları psikolojik olarak ta izlemekteyiz. Kişinin genel durumunu hazırladığımız raporlarla bildiriyoruz, yaklaşık 3 aydır tahliller düzgün yapılamadığı için Denetimli Serbestlik işleyişi de etkilendi” dedi.