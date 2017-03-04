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Teminatla serbest kaldılar

Teminatla serbest kaldılar

Narkotik ekiplerinin Ercan Havaalanı’nda detektör köpeklerle yaptığı kontrollerde üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan Serkan Özdilek ve Samet Şentürk aleyhindeki soruşturma tamamlandı

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Nadire Bahadi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği kontrol sırasında narkotik dedektör köpekleri Liz ve Cindy’nin tepki vermesi üzerine tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan Serkan Özdilek ve Samet Şentürk’ün tutukluluk süreleri dün doldu.

Zanlılar “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamaları ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yeniden yargıç karşısına çıkarıldı.

Özdilek ve Şentürk aleyhlerindeki soruşturmanın tamamlanmasının ardından yargılanma sürecinde mahkemede hazır bulunmalarını temin etmek maksadı ile teminata bağlandı.

Zanlılar mahkemenin uygun gördüğü 3 bin TL nakdi teminat şartını yerini getirerek serbest bırakıldı.

Özdilek ve Şentürk haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ülkede olduklarına dair polise imza verecek.

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