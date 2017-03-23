Teminatla serbest kaldılar

Gamze Pir Baykur

Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin 2 ayrı eve düzenledikleri operasyon sonucunda ele geçirilen toplam 102 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ile ilgili olarak tutuklanan 6 zanlı dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”, “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Zakaria El Yousfi, Mohammad Sanı Magajız, Amro Ismail İbrahim Kaddurah, Mohammad Rehan, Ahmad Mohamed Ali Hüseyin, Mohammad Khallouf tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı...

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Kavaz, 14 Mart tarihinde alınan bir bilgide zanlı Zakaria El Yousfi’nin tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Zanlı El Yousfi’nin evinde yapılan aramada içerisinde uyuşturucu madde bulunan sarma sigara ve kağıda sarılı 2 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Kavaz, zanlı El Yousfi’den yapılan soruşturmada tasarrufunda bulunan maddeyi ayni gün zanlı Mohammad Sanı Magajız’dan aldığının öğrenildiğini belirterek, zanlı Mohammad Sanı Magajız’ı evinde zanlı Amro Ismail İbrahim Kaddurah, Mohammad Rehan, Ahmad Mohamed Ali Hüseyin ve Mohammad Khallouf ile birlikte tespit ettiklerini ve konu evde arama yaptıklarını söyledi. Zanlı Magajız’ın evinde yapılan aramada asma kilitle kilitli vaziyette bulunan alet çantasında içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 4 adet naylon poşet ve hassas terazi bulunduğunu belirten Kavaz, akabinde zanlı Magajız’ın yatak odasında yapılan aramada 1 kasa ve içerisinde uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 19 bin 320 TL ile 10 Euro nakit para bulunduğunu açıkladı. Kavaz, akabinde konu evin mutfak bölümünde yapılan aramada ise 3 ayrı naylon poşet içerisinde toplam 100 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Kavaz, zanlı Zakaria El Yousfi, Mohammad Sanı Magajız, Amro Ismail İbrahim Kaddurah, Mohammad Rehan, Ahmad Mohamed Ali Hüseyin ve Mohammad Khallouf’un uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı Sanusi aleyhine yürütülen tahkikat tamamlandı...

Öte yandan zanlı Mohammad Sanı Magajız’ın evine misafir olarak giden ve sergilediği şüpheli hareketlerinden dolayı polis tarafından üzerinde yapılan aramada 1 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan zanlı Khalid Sanusi aleyhine yürütülen tahkikat tamamlandı. Meselenin tahkikat memuru Nurettin Enginer, zanlı Sanusi aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını yineleyerek zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Serbest kaldılar...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Zakaria El Yousfi, Mohammad Sanı Magajız, Amro Ismail İbrahim Kaddurah, Mohammad Rehan, Ahmad Mohamed Ali Hüseyin, Mohammad Khallouf’un kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine, zanlı Zakaria El Yousfi’nin 3 bin TL nakdi teminat ödemesine, zanlı Mohammad Sanı Magajız, Amro Ismail İbrahim Kaddurah, Mohammad Rehan, Ahmad Mohamed Ali Hüseyin, Mohammad Khallouf’un ise 8’er bin TL nakdi teminat ödemelerine ve haftada 3 gün en yakın polis karakoluna giderek ıspatı vücutta bulunmalarına emir verdi.