Temiz Düşün Projesi kapsamında etkinlikler devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı’nın çevre koruma ve çevre temizliği projesi “Temiz Düşün” kapsamındaki etkinlikler çerçevesinde, yarın, Temiz Düşün Kavşağı’nda çevre düzenlemesi yapılacak ve Yenikent’te bulunan korulukta fidan dikimi gerçekleştirilecek.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da katılacağı 09.30’daki etkinlik kapsamında Vedat Benzinci'den Güzelyurt'a doğru giden ilk kavşak olan Temiz Düşün Kavşağı’nda çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek.

Ardından 11.00’de Yenikent Ülkü Sokak’ta bulunan “Zeytin Koruluğu”nda ağaç dikimi yapılacak.