"Temiz Düşün" Projesi’nde uygulama bölgeleri belirlendi

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve onursal başkanlığını Prof. Dr. Vamık Volkan’ın yaptığı "Temiz Düşün" Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında, Lefkoşa ve Güzelyurt-Lefke bölgelerinde projenin uygulanacağı bölgelerin belirlenmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı ile Cumhurbaşkanlığından yetkililerin yanısıra, Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Değirmenlik Belediyesi Başkanı Osman Işısal, Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya ile Sivil Savunma Teşkilatı'ndan Başkan Yardımcısı İsmail Özcan, Koordinatör Ali Gürtekin, Lefkoşa Bölge Müdürü Alkın Gedikoğlu, Güzelyurt Bölgesi Müdürü Levent Arıkoğlu katıldı.

Toplantıda ilk olarak söz alan Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, katılımcılara seçilecek olan uygulama bölgelerinde proje kapsamında neler yapılacağını aktardı.

Buna göre seçilecek olan iki bölgeye bir temizlik uygulaması yapıldıktan sonra ağaçlandırma yapılacak ve kalıcı bir çevre düzeni oluşturulacaktır.

Toplantıda daha sonra söz alan Meral Akıncı, projenin kuruluş aşaması ile ilgili bilgi verdi. Projenin halka daha iyi ulaşması amacı ile 4 alana ayrıldığını ifade eden Akıncı, bu dört alanın belediyeler birliği, devlet, medya ve Sivil Savunma Teşkilatı olduğunu belirtti.

Toplantıda daha sonra söz alan projenin Koordinatörü Şerife Gündüz ise projenin bir de eğitim ayağı olduğunu vurgulayarak, proje kapsamında özellikle kadınlara yönelik eğitimler düzenleneceğini belirtti.

Toplantıda, Lefkoşa ile Güzelyurt-Lefke bölgesinde seçilecek olan 2 bölgede 1 Mart 2017 tarihinden itibaren temizlik faaliyetlerinin başlanmasına, ve ağaçlandırma yapılmasına karar verildi. Projenin kampanyasının ise 1 Mart 2017'den bir hafta önce başlanması kararlaştırıldı.