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Tepebaşı’nda gelecek hafta sonu lale festivali yapılacak

Tepebaşı’nda gelecek hafta sonu lale festivali yapılacak

Tepebaşı’nda her yıl düzenlenen Lale Festivali’nin 13’üncüsü gelecek hafta sonu yapılacak.

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Tepebaşı’nda her yıl düzenlenen Lale Festivali’nin 13’üncüsü gelecek hafta sonu yapılacak.

Tepebaşı Kültür Sanat ve Doğayı Koruma Derneği’nin düzenlediği 13. Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali, 18 ile 19 Mart tarihlerinde arasında Tepebaşı Köy Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

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